Затоплені та виснажені: волонтери рятують домашніх тварин після руйнування Каховської ГЕС

1 Волонтери несуть врятованих собак. Тваринам дали заспокійливе, щоб було легше переправити їх. Херсон, 7 чернвя 2023 року.



Тисячі людей на Херсонщині були змушені покинути свої домівки, залишивши там домашніх тварин після прориву дамби на Каховській ГЕС 6 червня