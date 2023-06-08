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Затоплені та виснажені: волонтери рятують домашніх тварин після руйнування Каховської ГЕС

Українські волонтери продовжують шукати та рятувати тварин, які потрапили в водяну пастку після руйнування Каховської ГЕС на півдні Херсонської області. Зауважують, що роблять вони це під російськими обстрілами

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Джерело: Reuters, AP, EPA-EFE

Волонтери несуть врятованих собак. Тваринам дали заспокійливе, щоб було легше переправити їх. Херсон, 7 чернвя 2023 року. Тисячі людей на Херсонщині були змушені покинути свої домівки, залишивши там домашніх тварин після прориву дамби на Каховській ГЕС 6 червня
1 Волонтери несуть врятованих собак. Тваринам дали заспокійливе, щоб було легше переправити їх. Херсон, 7 чернвя 2023 року.

Тисячі людей на Херсонщині були змушені покинути свої домівки, залишивши там домашніх тварин після прориву дамби на Каховській ГЕС 6 червня
Волонтери евакуюють собак. Тваринам дали заспокійливе. Вони кажуть, що працюють під російськими обстрілами і повинні остерігатися мін, які змістилися у зв&#39;язку із затопленням
2 Волонтери евакуюють собак. Тваринам дали заспокійливе. Вони кажуть, що працюють під російськими обстрілами і повинні остерігатися мін, які змістилися у зв'язку із затопленням
Кішка висить на газовій трубі, намагаючись врятуватися від води
3 Кішка висить на газовій трубі, намагаючись врятуватися від води
Волонтер рятує собаку з даху. Багато жителів були змушені нашвидкоруч залишити свої будинки через стрімко зростаючий рівень води
4 Волонтер рятує собаку з даху. Багато жителів були змушені нашвидкоруч залишити свої будинки через стрімко зростаючий рівень води
Волонетр переправляє собаку на човні, Херсон, 7 червня 2023 року
5 Волонетр переправляє собаку на човні, Херсон, 7 червня 2023 року
Реакція жінки, коли волонтери дістають домашніх тварин із човна після їх порятунку
6 Реакція жінки, коли волонтери дістають домашніх тварин із човна після їх порятунку
Собак, які перебувають під дією заспокійливого, виймають із човна після порятунку
7 Собак, які перебувають під дією заспокійливого, виймають із човна після порятунку
Волонтерка втішає собаку після того, як її врятували
8 Волонтерка втішає собаку після того, як її врятували
Врятовані коти
9 Врятовані коти
Волонтер із врятованою собакою
10 Волонтер із врятованою собакою
Волонтер гладить собаку в евакуаційному пункті у Херсоні, 7 червня 2023 року
11 Волонтер гладить собаку в евакуаційному пункті у Херсоні, 7 червня 2023 року

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