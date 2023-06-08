Запорізька АЕС більше не може брати воду з Каховського водосховища – «Укргідроенерго»

Рівень води в Каховському водосховищі увечері 8 червня впав до 12,5 метра, що нижче за рівень, який дозволяє водозабір.

«Це нижче за «мертву» точку 12,7 метра, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС», – сказав голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону.

Він вважає, що падіння рівня води зупиниться на показнику приблизно 3 метри.

«Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 кілометра, як це було до підриву, до 1–1,2 кілометра, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища», – пояснив фахівець.

За його словами падіння рівня води може тривати ще сім-вісім днів. Ігор Сирота додав, що половина Каховської ГЕС перебуває вже повністю під водою, друга половина на 70%. Земляна вставка між шлюзом і станцією також уже під водою і зазнає розмиву.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

У компанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції, і що такий вибух стався у трьох місцях.

США і Велика Британія заявляють, що поки зарано говорити, що спричинило руйнування Каховської ГЕС.