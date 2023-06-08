Кулеба: на засіданні комісії з НАТО Україна передала список термінових потреб через підрив дамби

Україна передала НАТО список термінових гуманітарних потреб для подолання наслідків підриву Росією дамби Каховської ГЕС і найближчим часом отримає допомогу в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха і катастрофи, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

8 червня він взяв участь у терміновому засіданні Комісії Україна — НАТО, яке було скликане за ініціативи української сторони.

«Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС», – цитує слова міністра пресслужба МЗС.

Він також закликав союзників НАТО до подальшої підтримки України для звільнення її території від російських військ.

«Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру», – сказав міністр.

Він також закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО в Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.

«Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна в складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора», – сказав Кулеба.

У пресслужбі НАТО повідомили за підсумками засідання комісії, що генсекретар Єнс Столтенберґ закликав союзників негайно надати Україні підтримку через руйнування Каховської ГЕС.

За його словами, наслідки для тисяч людей і довкілля «є драматичними».

Як повідомили в пресслужбі Альянсу, союзники висловили солідарність з Україною, і багато хто з них уже надає критично важливу допомогу, включно з фільтрами для води, насосами, генераторами й обладнанням для укриттів.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.