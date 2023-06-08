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«Укренерго»: через дефіцит енергопотужності Україна попросила аварійну допомогу з Європи і вже її застосувала

Підтоплення південних територій вплинуло на роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, кажуть в «Укренерго»

Україна напередодні ввечері активувала аварійну допомогу з Європи, щоб пройти максимум вечірнього споживання. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, руйнування Каховської ГЕС не позначилось на балансі генерації в енергосистемі, бо вона через захоплення військами РФ не працювала на енергетичну систему України.

Але підтоплення південних територій вплинуло на роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду, зауважив Кудрицький.

«Укренерго» та «Укргідроенерго» (оператор гідроелектростанцій «Укренерго» Дніпровського каскаду) переглядали роботу інших гідроелектростанцій України таким чином, щоб пом’якшити наслідки повені на півдні України. Також після деокупації руйнування ГЕС та зміна функціонування Дніпровського каскаду негативно позначиться на запуску Запорізької АЕС та ТЕС», – додав керівник «Укренерго».

Наразі ситуація в енергосистемі, каже Кудрицький, залишається непростою і є певний дефіцит потужностей.

«Саме тому ми закликаємо споживачів ставитися економно до енергоресурсів, особливо ввечері, в години вечірнього максимуму з 18:00 до 22:00», – сказав він.

Наразі потребу українських споживачів покривають електростанції, які розташовані на контрольованих Україною територіях. За словами Кудрицького, найближчі дні та тижні відключення світла для споживачів не планується.

«Що стосується довгострокової перспективи – існує план підготовки до осінньо-зимового періоду, який включає відновлення генеруючих потужностей, які будуть потрібні на зиму. Виконання цього плану є передумовою для того, щоб уникнути відключень не тільки влітку, а й взимку», – каже Кудрицький.

Через знищення Каховської ГЕС Міністерство енергетики України ініціювало додатковий імпорт електроенергії для балансування енергосистеми України.

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