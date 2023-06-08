Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 104 см – мер

Рівень води в акваторії Миколаєва станом на 21:00 піднявся на один сантиметр – до 104 см, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За оприлюдненими ним даними, о восьмій ранку підняття рівня води складало 97 сантиметрів.

Вдень Сєнкевич повідомляв про підтоплення у низьких частинах всіх районів міста.

Напередодні кореспондентка Радіо Свобода повідомляв, що в Миколаїв швидко прибуває вода після руйнування дамби Каховської ГЕС, «при цьому саме місто розташоване за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС та стоїть на іншій річці – Південний Буг».

Мер Миколаєва 7 червня заявляв про підтоплені пляжі, човникові бази, зупинки громадського транспорту, яхт-клуб і ресторани на березі Дніпро-Бузького лиману.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

На Херсонщині евакуювали вже понад 2300 людей.