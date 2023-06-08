Вода прибуває. У Миколаєві укріплюють береги (фотогалерея)

У Миколаєві розпочалися роботи з укріплення берега на Намиві (мікрорайон міста), повідомив мер Олександр Сєнкевич. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 7 червня повідомив, що рівень води в акваторії Миколаєва загалом збільшився на 77 см. За його словами, під загрозою затоплення опинилися Снігурівська територіальна громада Миколаївської області та ще 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець. Кім пояснив, що до Інгульця додалися води Дніпра, внаслідок чого відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі.

Попередньо, зниження рівня води прогнозується 8 червня. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет побував у Миколаєві та зафіксував, що відбувається у місті.