Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Вода прибуває. У Миколаєві укріплюють береги (фотогалерея)

У Миколаєві розпочалися роботи з укріплення берега на Намиві (мікрорайон міста), повідомив мер Олександр Сєнкевич. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 7 червня повідомив, що рівень води в акваторії Миколаєва загалом збільшився на 77 см. За його словами, під загрозою затоплення опинилися Снігурівська територіальна громада Миколаївської області та ще 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець. Кім пояснив, що до Інгульця додалися води Дніпра, внаслідок чого відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі.

Попередньо, зниження рівня води прогнозується 8 червня. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» Дмитро Шеремет побував у Миколаєві та зафіксував, що відбувається у місті.

Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
1 Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
Береги укріплюють мішками з піском&nbsp;
2 Береги укріплюють мішками з піском 
Містяни активно допомагають комунальним службам&nbsp;
3 Містяни активно допомагають комунальним службам 
&nbsp;Організоване цілодобове чергування міських служб, стверджують в мерії
4  Організоване цілодобове чергування міських служб, стверджують в мерії
На Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту
5 На Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту
Критичною позначкою для Миколаєва є +105 сантиметрів, каже мер міста
6 Критичною позначкою для Миколаєва є +105 сантиметрів, каже мер міста
Влада Миколаївщина сподівається, що рівень води скоро почне знижуватися&nbsp;
7 Влада Миколаївщина сподівається, що рівень води скоро почне знижуватися 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG