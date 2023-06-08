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Війна

Окуповане Лівобережжя: люди просять порятунку. Що буде з ЗАЕС? | Свобода.Ранок

До 16-ти тисяч людей можуть потребувати допомоги в окупованій Олешківській територіальній громаді
  • Підтоплення Херсона. Окуповане Лівобережжя: люди просять порятунку

Саме Росія відповідальна за руйнування дамби Каховської ГЕС. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Що зараз відбувається на Херсонщині та як проходить евакуація – розкажемо і покажемо наживо.

Про це у програмі Свобода. Ранок:

  • Ситуація в окупованих Олешках

У окупованих російськими військами Олешках є перші загиблі внаслідок підтоплень. Про це каже законний мер міста, а от люди досі сидять на дахах у надії врятуватись. Далі дивіться історії про те, як евакуйовують людей з окупованих міст Херсонщини.

  • Що буде з ЗЕАС?

Жителів окупованого російськими військами Енергодара закликають залишити місто. Усе через те, що над захопленою Запорізькою атомною електростанцією може бути втрачений контроль.

Які існують загрози та які наслідки чекають на енергетику України після руйнування дамби Каховської ГЕС?

  • Ситуація на Бахмутському напрямку?

Українські військові на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ та мають значне просування на окремих ділянка. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Чи означає це те, що Бахмут вже невдовзі перейде під контроль ЗСУ?

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