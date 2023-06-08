Перед підривом Каховської ГЕС російські окупанти глушили зв’язок – Гуменюк

Перед підривом Каховської ГЕС російські окупанти глушили зв’язок, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

«Залишаючи людей в такій небезпеці, ворог намагався максимально приховати ситуацію, яку планував розвинути, зокрема саму катастрофу. Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тої групи, яка буде працювати, настільки, що глушили зв’язок перед підривом і не повідомили навіть свої підрозділи. Маємо інформацію, що багато хто з окупаційних військ або залишився під водою, або як і місцеві жителі змушені перечікувати на дахах будинків», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

«Подекуди зв’язок пробивається. Це говорить про те, що найімовірніше це не технічні пошкодження через повінь, а саме глушіння з боку окупантів», – додала Гуменюк.

Перевірити ці дані незалежно неможливо, однак місцеві жителі повідомляли про проблеми зі зв’язком.

Читайте також: Каховську ГЕС підірвали за вказівкою Путіна – Данілов

Видання New York Times 6 червня з посиланням на експертів з техніки та боєприпасів повідомило, що ймовірною причиною руйнування Каховської ГЕС був навмисний вибух. NYT цитує експертів, які визнають, що гідроелектростанція зазнала шкоди внаслідок військових дій до обвалення, але сумніваються, що цих попередніх пошкоджень було достатньо, щоб зруйнувати дамбу.

США, Велика Британія заявляють, що ще зарано говорити про те, що спричинило руйнування Каховської ГЕС.

У держкомпанії «Укргідроенерго» переконані, що руйнування окупованої Каховської ГЕС спричинив вибух всередині станції.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.