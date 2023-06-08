Попри певний відхід військ РФ через повінь, обстріли Херсонщини продовжуються – Гуменюк

Попри те, що російські війська через повінь, спричинену руйнуванням Каховської ГЕС, відійшли від берега Дніпра, обстріли Херсонщини тривають, заявила речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



«На фоні продовження підвищення рівня води ворог, хоч і змушений був під тиском повені відтягнути себе на 5-15 кілометрів з попередніх позицій, і обстріли зараз не можуть бути такими інтенсивними, але все одно Бериславський район продовжує потерпати від обстрілів. Те, що в Херсоні сьогодні було трохи тихіше, – це наслідок того, що мінометні розрахунки не можуть зараз завдавати вогонь з тої відстані, де вони раніше були», – заявила вона в ефірі національного телемарафону.



Гуменюк нагадала, що повінь і течія порушили першу лінію оборони російських військ на лівобережжі Херсонщини.



«Вони усвідомлюють, що, якщо це (повінь) і змінює напрямок нашого руху, то тільки тимчасово – на час проведення евакуації», – додала вона.

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Як повідомили вранці 8 червня в Херсонській ОВА, за минулу добу війська РФ здійснили 34 обстріли, випустивши 193 снаряди з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «​Градів»​ та БПЛА. По місту Херсон противник випустив 2 снаряди.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у зруйнуванні дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.