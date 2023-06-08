Всього підтоплено 32 населені пункти на правому березі Дніпра – попередні дані МВС

За попередньою інформацією, на півдні України на правому березі Дніпра через руйнування дамби Каховської ГЕС загалом підтоплено 32 населені пункти і 3625 будинків. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними МВС, із підтоплених територій на даний час евакуйовано 2339 людей, із них 120 дітей.

«Врятовано 563 особи, з них 28 дітей. Надано психологічну допомогу 201 людині. Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів. З початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень від громадян», – йдеться в повідомленні.

Евакуація триває, додали в МВС.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.