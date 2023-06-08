Почалася тенденція до зниження – речник Херсонської ОВА про затоплення

У зоні підтоплення, спричиненого руйнуванням дамби Каховської ГЕС, почалася тенденція до зниження рівня води, повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

«Зараз тенденція до зниження почалася, і будемо сподіватися, що завтра на ранок вже буде ситуація вирівнюватися, і ми зможемо спрогнозувати, за скільки днів вода зійде. Але добре те, що тенденція йде на спад», – сказав він.

Толоконніков також зауважив, що ситуація є складною на окупованих територіях області. За його словами, українська сторона готова евакуювати звідти цивільних жителів чи надати їм допомогу – за умови гарантій із боку російських військ.

«Не треба було б і ООН, якби нам дозволили туди (на окуповану частину Херсонщини – ред.) виїхати і забрати людей. Ми готові самі, без ООН з’їздити, якщо росіяни дадуть якісь гарантії, що вони не будуть розстрілювати людей і не будуть чинити опір. Ми готові забрати всіх і також відвезти, якщо можна, допомогу: воду, їжу, щоб люди протрималися до того, як вода зійде, – якщо вони не дозволяють їх вивезти», – сказав речник ОВА.

Він також озвучив приблизні дані щодо людей, які могли опинитися в пастці через підтоплення на окупованій частині Херсонщини.

«За нашими підрахунками, в цих населених пунктах жило близько 20 тисяч людей, зараз може там бути близько 20% – можливо, чотири тисячі зараз перебуває, бо деякі виїхали, деяких не було там. Ми не маємо статистики, скільки там було людей у період окупації, бо люди мігрували, виїжджали», – сказав він.

6 червня генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода повідомив, що пік розливу води з Каховського водосховища через руйнування дамби Каховської ГЕС буде вранці 7 червня, на третій-четвертий день вода почне спадати.

7 червня Ігор Сирота припустив, що після руйнування Каховської ГЕС зона підтоплення може розширитися.

«Каховське водосховище впало у рівні на 2,5 метра. У Херсоні рівень води піднявся на 5 метрів, ще ця доба буде підніматися у Херсоні. Хоча рівень вже в Каховському водосховищі, якщо вчора ми спостерігали спрацювання від 30 до 40 сантиметрів, то сьогодні 5-7 сантиметрів. Тобто спрацювання водосховища дещо призупиняється, але воно буде все одно. Це свідчить про те, що спрацювання буде не 4 доби, а воно все ж таки розтягнеться в часі. Можливо, воно не буде вже мати таких катастрофічних наслідків, але може розширятися зона підтоплення. Тобто не висота підтоплення, а ширина», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

Сьогодні МЗС України повідомило, що домовилося із ООН про відправку груп, які будуть направлені у постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Але для цього необхідні гарантії безпеки від РФ. Москва поки на це офіційно не реагувала.