«Укргідроенерго»: зона підтоплення може розширитися

Генеральний директор держкомпанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота припускає, що після руйнування Каховської ГЕС зона підтоплення може розширитися.

«Каховське водосховище впало у рівні на 2,5 метра. У Херсоні рівень води піднявся на 5 метрів, ще ця доба буде підніматися у Херсоні. Хоча рівень вже в Каховському водосховищі, якщо вчора ми спостерігали спрацювання від 30 до 40 сантиметрів, то сьогодні 5-7 сантиметрів. Тобто спрацювання водосховища дещо призупиняється, але воно буде все одно. Це свідчить про те, що спрацювання буде не 4 доби, а воно все ж таки розтягнеться в часі. Можливо, воно не буде вже мати таких катастрофічних наслідків, але може розширятися зона підтоплення. Тобто не висота підтоплення, а ширина», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Раніше в «Укргідроенерго» припускали, що на третій-четвертий день після руйнування ГЕС вода почне спадати.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.