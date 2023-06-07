Відновлювати Каховську ГЕС без звільнення територій від окупаційних військ РФ не будуть – ОПУ

Питання про відновлення зруйнованої Каховської ГЕС чи будівництво нової не стоятиме на порядку денному, поки Україна повністю не звільнить захоплені російськими військами території. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

«Каховська ГЕС, за тими даними, які ми зараз маємо, не підлягає відновленню. Це масштаб техногенної катастрофи, який ми на сьогодні навіть не усвідомлюємо. І, звичайно, щодо будівництво нової ГЕС або повний ремонт цієї – рішення буде ухвалене після того, як ситуація на фронті стабілізується, після того, як ми переможемо ворога. Це серйозно вплине і на екологічний стан регіону і на все життєзабезпечення Херсонської області і Криму», – сказав Кулеба.

Заступник керівника Офісу президента заявив, що південна частина України так і залишатиметься затопленою, поки остаточно не буде звільнено території від російських окупаційних військ.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Окупаційна влада РФ натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.

На Херсонщині тривають евакуаційні заходи.