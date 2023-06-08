Кривий Ріг, Марганець, Покров і Нікополь мають проблеми з водою – Лисак

Руйнування дамби Каховської ГЕС спричинило проблеми із забезпеченням питною водою жителів Кривого Рогу, Марганця, Покрова і Нікополя, повідомив увечері 8 червня в Кривому Розі на нараді під головуванням президента України голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Припинено роботу водоканалів у Покрові та Марганці. Зараз у цих містах відбувається підвезення води за допомогою залізничного та автомобільного транспорту», – ідеться в повідомленні сайту глави держави.

Щоб повернути воду жителям потерпілих міст, влада планує збудувати водогони Карачунівське водосховище – Кривий Ріг – Південне водосховище, Марганець – Нікополь і Хортиця – Томаківка. За словами віцепремʼєра Олександра Кубракова, реалізація цих проєктів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у постраждалих районах.

За повідомленням президентського сайту, Володимир Зеленський «доручив опрацювати питання щодо залучення додаткової техніки для підвезення води в населені пункти».

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Водночас Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, ISW, заявили напередодні, що не можуть дати остаточної оцінки щодо відповідальної сторони за руйнування Каховської ГЕС, але, за їхніми словами, баланс доказів свідчить про те, що російські війська навмисно пошкодили дамбу.

Руйнування гідроелектростанції, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення, можливе затоплення 80 населених пунктів, і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.