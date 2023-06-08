Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

ВООЗ обіцяє термінову допомогу постраждалим від затоплення на Дніпрі

Евакуація жителів затоплених населених пунктів на Херсонщині

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) надсилає предмети першої потреби жителям районів, які постраждали від затоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС. Генеральний секретар ВООЗ Тедрос Гебреєсус попередив про ймовірність негативного впливу розливу Дніпра на системи водопостачання, санітарії та охорони здоровʼя в регіоні.

Фахівці ВООЗ виявили в районах лиха збудник холери, повідомляє Reuters. Співробітник відділу швидкого реагування на надзвичайні ситуації Тереза Закарія запевнила, що за найгіршого розвитку подій українська влада у співпраці з ВООЗ швидко забезпечить імпорт необхідних вакцин.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян сказав, що організація запропонувала допомогу районам, окупованим Росією.

«Ми будемо раді отримати доступ до цих районів та можливість стежити за станом здоровʼя мешканців», – заявив Раян, але не уточнив, чи отримала організація відповідь на свій запит.

7 червня президент України Володимир Зеленський розкритикував міжнародні гуманітарні організації, зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста за відсутність оперативної реакції на катастрофу на Каховській ГЕС.

Затоплені та виснажені: волонтери рятують домашніх тварин після руйнування Каховської ГЕС
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Затоплені та виснажені: волонтери рятують домашніх тварин після руйнування Каховської ГЕС

Українські волонтери продовжують шукати та рятувати тварин, які потрапили в водяну пастку після руйнування Каховської ГЕС на півдні Херсонської області. Зауважують, що роблять вони це під російськими обстрілами

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG