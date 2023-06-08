ВООЗ обіцяє термінову допомогу постраждалим від затоплення на Дніпрі

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) надсилає предмети першої потреби жителям районів, які постраждали від затоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС. Генеральний секретар ВООЗ Тедрос Гебреєсус попередив про ймовірність негативного впливу розливу Дніпра на системи водопостачання, санітарії та охорони здоровʼя в регіоні.

Фахівці ВООЗ виявили в районах лиха збудник холери, повідомляє Reuters. Співробітник відділу швидкого реагування на надзвичайні ситуації Тереза Закарія запевнила, що за найгіршого розвитку подій українська влада у співпраці з ВООЗ швидко забезпечить імпорт необхідних вакцин.

Директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Раян сказав, що організація запропонувала допомогу районам, окупованим Росією.

«Ми будемо раді отримати доступ до цих районів та можливість стежити за станом здоровʼя мешканців», – заявив Раян, але не уточнив, чи отримала організація відповідь на свій запит.

7 червня президент України Володимир Зеленський розкритикував міжнародні гуманітарні організації, зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста за відсутність оперативної реакції на катастрофу на Каховській ГЕС.