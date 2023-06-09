Руйнування ГЕС: для сотень тисяч людей ускладнено доступ до питної води – Зеленський

Унаслідок руйнування дамби Каховської гідроелектростанції для сотень тисяч людей ускладнено доступ до питної води, повідомив у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

«З’ясовуємо більше деталей щодо того, якої шкоди Росія завдала цією катастрофою. У понад 40 населених пунктах життя зламане. Для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений доступ до питної води», – написав глава держави.

Президент наголошує, що «Росія повинна відповідати за цей свідомий злочин проти людей, природи та життя як такого».

Водночас він нагадав, що на всіх рівнях держави та місцевої влади продовжується робота, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів, наразі евакуація триває.

«Усюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, я хочу вам подякувати», – відзначив Зеленський.

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.