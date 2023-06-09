Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед руйнуванням дамби – NYT

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС у ніч проти 6 червня безпосередньо перед руйнуванням її греблі, що спричинило повінь у нижній частині Дніпра, повідомляє The New York Times із посиланням на неназваного американського чиновника. За цими даними, інфрачервоні датчики зареєстрували тепловий спалах, який може вказувати на великий вибух.

Американська розвідка, згідно з публікацією, підозрює, що за руйнуванням греблі стоїть Росія, але не має достатніх доказів. При цьому представник адміністрації США не виключив можливість того, що попередні пошкодження дамби або зростання тиску води могли сприяти обвалу, але, за його словами, американські чиновники вважають, що вибух, навмисний чи випадковий, був найімовірнішою причиною.

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей.

За даними МВС, внаслідок повені загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 13 вважають зниклими безвісти. Дані стосуються підконтрольної Україні території.

При цьому якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.

8 червня МЗС України повідомило, що домовилося із ООН про відправку груп, які будуть направлені у постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей. Але для цього необхідні гарантії безпеки від РФ. Москва поки на це офіційно не реагувала.