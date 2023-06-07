Пік потопу на Херсонщині: евакуація людей, реакція світу та Росії

Вода піднімається далі: будинки пливуть Дніпром

На Херсонщині триває евакуація із небезпечних районів.

За перший день трагедії з регіону за попередніми евакуювали 1366 людей, підтоплено 23 населених пункти. Пік рівня води в Укргідроенерго очікують о першій половині дня 7 червня, сьогодні. Яка ситуація у Херсоні зараз - розповідаємо наживо. Включення з міста вже за хвилину.

Про евакуацію людей, наслідки підриву дамби Каховської ГЕС та прогнози розвитку ситуації дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Що на окупованій частині лівого берега Дніпра?

На лівому березі Дніпра, яке нині є окупованим, російська влада не поспішає евакуйовувати людей. В місцевих чатах міста Олешки - люди благають по допомогу і пишуть, що мешканці сидять, на дахах будинків, щоб врятувалися від води, що прибуває. Яка ситуація в Олешках станом на ранок, чи когось евакуювала окупаційна влада з Лівого берега Дніпра? Які є шляхи для порятунку? Обговоримо з законним очільником міста.

Тварини теж гинуть і страждають

Близько трьохсот тварин у новокаховському зоопарку "Казкова діброва" загинули. У небезпеці опинилися свійські та дикі тварини.

Мережею ширяться відео, як люди рятують собак і котів. Зоозахисники закликають принаймні відпускати тварин з ціпків, щоб вони мали шан врятуватися. Про наслідки для природи, та як допомогти тваринам Херсонщини – питаємо в зоозахисників.

Проблеми із водопостачанням міст

Кривий Ріг та Нікополь мають проблеми з питною водою Через руйнування дамби Каховської ГЕС. Як у регіоні дають собі раду та чи варто мешканцям робити термінові запаси води - говоримо з представниками влади.

Рукотворна катастрофа: реакції світу і країни-агресора

Президент США Джо Байден відреагував на руйнування Каховської ГЕС в Україні. Відповідне відео оприлюднила телерадіоорганізація «Голос Америки».



«Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні», – так Байден відповів на запитання журналістки «Яке ваше послання Росії щодо пошкодження дамби в Україні?».

А у Росії своя версія подій. Речник Путіна усю відповідальність за руйнування ГЕС переклав на владу у Києві. Натомість російські блогери виправдовують підрив ГЕС, за що СБУ вже оголосила їм підозру.