Руйнування Каховської ГЕС: розвідка Британії прогнозує додаткове затоплення протягом наступних днів

Розвідка Великої Британії прогнозує додаткове затоплення протягом наступних кількох днів через руйнування Каховської ГЕС.



«Рівень води в Каховському водосховищі був рекордно високим перед обвалом, що призвело до затоплення нижче за течією. Конструкція дамби, ймовірно, ще більше зруйнується протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткове затоплення», – йдеться у повідомленні британського Міністерства оборони, яке посилається на свою розвідку.



Водночас британські військові вважають, що Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 км від дамби, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі.



У розвідці Британії без вказівки причини зазначають, що окупована Росією Каховська ГЕС частково зруйнувалася близько 03:00 6 червня, до 12:00 всю східну частину дамби та більшу частину гідро- та комунальної інфраструктури було знесено водою.

За словами прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, говорити про «остаточне рішення» про причину обвалу дамби Каховської ГЕС ще рано. За його словами, британські військові та розвідувальні служби вивчають докази руйнування Каховської ГЕС. Також Сполучені Штати заявили, що «не можуть остаточно сказати, що сталося», Вашингтон все ще вивчає інцидент.

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На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування дамби Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві дамби російські окупаційні сили, які захопили і контролюють гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російські окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили дамбу Каховської ГЕС. Руйнування цієї гідроспоруди, кажуть фахівці, наразило на ризик велику кількість цивільного населення і створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької АЕС.