Рятувальна операція на Херсонщині триває, безвісти зниклими вважають 27 людей – МВС

Станом на 12:55 10 червня в Херсонській області безвісти зниклими вважаються 27 людей – такі дані повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на тлі продовження рятувальної операції на Херсонщині, де через руйнування дамби Каховської ГЕС затопило десятки населених пунктів.

За даними МВС, фактично підтоплені на Херсонщині 47 населених пунктів, із них: 33 (3815 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на окупованій.

«Евакуйовано 2620 осіб, з яких 160 дітей. Загинуло четверо людей. Травмовано внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів – 11. Крім того, 13 осіб вважаються безвісти зниклими. У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 936 осіб, серед яких 167 дітей. 1 людина загинула», – йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині, за даними МВС, відсутнє водопостачання у понад 89 тисяч абонентів у 26 населених пунктах.

«Намагаємося продовжувати евакуаційні заходи, але ворог нещадно обстрілює», – кажуть в МВС.

Раніше сьогодні голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що двоє волонтерів були поранені через російський обстріл Корабельного району Херсона 10 червня.

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі в ніч на 6 червня, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища.

Якщо на контрольованій українською владою території регіону евакуація ведеться за посередництва рятувальників, поліції, військових і волонтерів, то на окупованих територіях ситуація складна. За даними мера Олешків Євгена Рищука, на окупованому Лівобережжі евакуацією займаються волонтери, яким сили РФ часто перешкоджають у доступі до потерпілих.