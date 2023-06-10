Чи очікувати катастрофи на ЗАЕС через спустошення Каховського водосховища? Пояснює голова «Енергоатому»

Рівень води у Каховському водосховищі перетнув критичну точку і зменшується. Нині він оцінюється у 12,5 метрів, а це на 20 сантиметрів менше, ніж критично допустимий рівень, повідомили в «Укргідроенерго». І тепер через зменшення рівня води у водосховищі може стати неможливим водозабір для потреб окупованої російською армією Запорізької атомної електростанції. Попри прогнози, працівники ЗАЕС все ще можуть забирати воду у ставки-охолоджувачі. Про це повідомив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За оцінками експертів МАГАТЕ, відкачувати воду з Каховського водосховища для потреб атомної станції можна буде навіть якщо рівень води там опуститься до 11 метрів або нижче. Коли ж брати воду стане неможливим, працівникам ЗАЕС доведеться шукати альтернативні джерела охолодження шести реакторів. Ці поблеми виникли через знищення російськими силами дамби Каховської ГЕС, котра утримувала воду в однойменному водосховищі. В МАГАТЕ також прогнозують, що існує серйозна екологічна загроза: без належного охолодження шести реакторів Запорізької атомної електростанції, вони можуть почати розплавлюватись. Вода також потрібна і для охолодження відпрацьованого палива.

Чи вийде знайти альтернативні способи водопостачання для охолодження Запорізької АЕС та чи очікувати Україні чергової екологічної катастрофи. Про це в ефірі Радіо Свобода у проєкті «Свобода.Ранок» розповів Петро Котін, президент ДП «НАЕК «Енергоатом», яке відповідає за всі атомні об’єкти в Україні.

– Запорізька АЕС більше не може брати воду з Каховського водосховища, бо рівень води вплав навіть нижче критичного рівня? Що це на практиці зараз означає для Запорізької АЕС?

– Фактично Запорізька АЕС потребує постійного охолодження відпрацьованого ядерного палива, яке зараз перебуває у басейнах витримки на всіх енергоблоках Запорізької АЕС, а також те паливо, яке зараз завантажене в реакторі, кампанія по спрацюванню якого не завершена. Тому що блоки були зупинені посеред цієї кампанії, роботи в період, коли була захоплена Запорізька АЕС. Два останніх блоки були зупинені у вересні минулого року.

Таким чином охолодження – так, дійсно потрібне, але і заходи з охолодження цих реакторів на сьогодні достатні, і ставка-охолоджувача, який є на майданчику Запорізької АЕС, цілком на сьогодні достатньо для того, щоб забезпечити ось це охолодження, також води в системах безпеки, які також незалежні від Каховського водосховища.

Основна загроза – те, що російські сили продовжують там перебувати на майданчику і можуть зробити будь-які злочинні дії

Сама ця ситуація зі спустошенням Каховського водосховища передбачена проєктом Запорізької АЕС з самого початку. Це як одна з зовнішніх загроз була розрахована. І заходи безпеки для Запорізької АЕС у цьому випадку розроблені, є план відповідних дій, з яких джерел, якщо не буде Каховського водосховища, брати додаткову воду. Це також відомо на сьогодні.

Але, звичайно, основна загроза – те, що російські сили продовжують там перебувати на майданчику і можуть зробити будь-які злочинні дії для того, щоб ситуацію значно погіршити і вивести з ладу системи охолодження і системи безпеки.

– Ви кажете, що є розрахунки, яким чином поповнювати ось цей ставок, який охолоджує реактор. Розкажіть, як це працює, звідки? Як надовго цього вистачить? Тому що розуміємо, що зруйнована Каховська ГЕС – це на десятиліття, на довгі роки і потрібні точно альтернативні заходи.

– Каховське водосховище використовується як джерело підживлення ставка-охолоджувача на Запорізької АЕС, який відокремлений від цього Каховського водосховища, який саме використовується для охолодження реакторів на Запорізькій АЕС.

Зараз у цьому ставку-охолоджувачі рівень нормальний, він не знижується. Так і повинно бути, він повинен залишатися на тому рівні, на якому він є. Якщо би реактори працювали, з цього ставка-охолоджувача було би дуже велике випаровування через те, що він опосередковано охолоджує у тому числі й реактори через другий контур охолодження АЕС. У цьому саме режимі його потрібно було би підживлювати один раз на місяць, один раз на півтора місяці. Коли всі реактори зупинені, цього не потрібно робити. Тієї води, яка є, цілком достатньо на сьогодні.

Є питання тільки, якщо буде йти вода з цього ставка-охолоджувача, тоді його потрібно було підживлювати. І в цьому випадку є декілька джерел його підживлення. Перш за все, не зважаючи на те, що зараз вже досягнуто проєктну відмітку так званого «мертвого» рівня в Каховському водосховищі, а це 13,3 метра, у цьому випадку неможливо, відповідно до проєкту, було підживлювати Запорізьку АЕС. Тим не менше насоси зараз працездатні і може в будь-якому випадку продовжуватися підживлення ставка-охолоджувача на Запорізькій АЕС.

Тобто те, що проєктом передбачене, ще потрібно підтвердити цим досвідом, який є. Наразі ми продовжуємо спостерігати за ситуацією. І на сьогодні безпосередньо загрози не існує.

Є дуже велике занепокоєння в окупантів. Вони очікують і наступу ЗСУ, і наслідків того, що їх виженуть із ЗАЕС

Є інші джерела, про які ви кажете. Це і мобільні насосні установки, які зараз є на Запорізькій АЕС, які можуть бути розгорнуті, й котрі можуть при необхідності закачувати додаткову воду з тих місць, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і в підводних каналах до Запорізької АЕС.

І також останній рубіж – це використання підземних свердловин з питної води. Вони також можуть використовуватися штатними насосами Запорізької АЕС для того, щоб піднімати цей рівень, якщо він буде знижуватися.

– Пане Котін, а що розповідають українські фахівці, які зараз є на Запорізькій АЕС? Можливо, є паніка серед окупаційної адміністрації ЗАЕС щодо наслідків руйнування Каховської ГЕС?

– На сьогодні ситуація погана на Запорізькій АЕС. Те, що розповідають нам фахівці, які зараз на Запорізькій АЕС, у тому числі наш персонал, вони перебувають під тиском.

Фактично Запорізька АЕС перетворена на військову базу

Є дуже велике занепокоєння в тих окупантів, які там зараз перебувають. Усі вони очікують, звичайно, і наступу ЗСУ, і наслідків того, що їх виженуть із Запорізької АЕС. Там дуже багато зараз військових. Фактично Запорізька АЕС перетворена на військову базу.

Для нас для всіх зараз дуже велике занепокоєння в тому, що вони показали на Каховській ГЕС. Тобто у них не вистачає глузду оберігати світ від катастрофи. Навіть така техногенна катастрофа – вони створили її своїми руками. І це означає, що вони також можуть зробити дуже багато дій на Запорізькій АЕС, які пошкодять станцію, які будуть навіть загрожувати світу радіаційною чи ядерною аварією на цьому об’єкті.

Ось це питання на сьогодні – основне питання, яке у нас викликає головне занепокоєння, щоб вони не зробили чогось того, що не потрібно там робити. Тобто порушити систему безпекуи, як ми вже сказали, і насправді безліч способів є, як завадити цьому охолодженню реакторного палива чи того палива, яке зараз є в басейнах витримки.

– Не хочуть виїхати російські працівники з Запорізької АЕС, з Енергодару?

– Ні. Але дійсно вони проводили навіть тренування по дуже швидкому збору всіх своїх речей і виїзду з території станції. Дійсно, вони це проводять. Вони до цього готуються. Але поки що планів, що вони збираються покидати станцію, немає.