Трюдо щодо руйнування Каховської ГЕС: «пряма відповідальність Росії»

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції – це «пряма відповідальність Росії», зазначив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

«У нас немає жодних сумнівів, що руйнування дамби Каховської ГЕС було прямим наслідком рішення РФ вторгнутися на територію мирного сусіда», – заявив він.

Трюдо наголосив, що війна Росії в Україні «катастрофічно вплинула на інфраструктуру, зруйнувала сім’ї, забрала життя людей і спричинила економічний, продовольчий та енергетичний брак по всьому світу».

«Росія відповідальна та буде нести цю відповідальність. Те, що сталося з ГЕС – це пряма відповідальність Росії. І наслідки цих подій – надважкі», – заявив канадський прем'єр.

Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Служба безпеки України 9 червня оприлюднила перехоплення розмови, в якій, як стверджується, російський військовий заявляє, що підрив здійснила російська диверсійна група – не очікуючи наслідків. Автентичність розмови підтвердити неможливо.

Українська влада стверджувала раніше, що російські військові мінували ГЕС на випадок українського наступу. Українські представники наголошують, що гребля проєктувалася із величезним запасом міцності проти зовнішніх впливів, і наголошують, що вона була підірвана зсередини.

Кремль називає руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва, не уточнюючи при цьому, що саме могло призвести до її руйнування.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією й обміління водосховища вище. Затоплені десятки населених пунктів, звідки евакуюють людей.