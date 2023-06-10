Трюдо оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

Влада Канади оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України, зазначив під час візиту до Києва прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо, повідомляє «Суспільне».

«З минулого року ми надали (Україні – ред.) понад 8 мільярдів доларів, також – понад мільярд доларів військової допомоги. Крім того, наш бюджет розширений до двох мільярдів кредиту уряду України з метою підтримки України, відбудови та реконструкції. Ми надамо 500 мільйонів доларів нового фінансування для військової допомоги», – сказав він.

Зокрема, Канада передасть Силам оборони 287 додаткових ракет, щоб захистити небо України, й 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів, розповів прем’єр. Також Трюдо заявив, що Канада долучиться до багатонаціональних зусиль щодо навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

«Ми в Канаді станемо частиною інтернаціональних тренувань, щоб провести тренування в програмі користування літаками. Також долучимося до ініціативи навчань з управління танками «Леопард», – зазначив Трюдо.

Окрім того, очільник канадського уряду пообіцяв продовжити зусилля щодо антиросійських санкцій.

Офіс президента повідомляє, що під час зустрічі в Києві 10 червня президент Володимир Зеленський та Трюдо ухвалили декларацію, в якій, зокрема, зазначається, що Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності. Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію», — йдеться у тексті документа.

При цьому народ України «може розраховувати на те, що Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно». Йдеться як про індивідуальну допомогу, так і шляхом міжнародної співпраці в межах G7, НАТО, Організації Об'єднаних Націй та будь-якого іншого формату, «де Канада може зробити свій вагомий внесок».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня прибув до Києва.