Понад 30 країн підтримали в суді ООН позов України проти Росії щодо геноциду

Судді Міжнародного суду ООН більшістю в 14 проти одного ухвалили рішення про долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це пресслужба суду оголосила 9 червня.

До позову України на етапі попередніх заперечень сторін долучилися, серед іншого, 26 держав-членів Європейського союзу (окрім Угорщини), а також Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Велика Британія.

Водночас суд одноголосно відмовив Сполученим Штатам у долученні до позову України проти Росії на етапі попередніх заперечень сторін.

Слухання за першим позовом України, в якому Росію звинувачують у порушенні двох конвенцій ООН, розпочалися 6 червня і завершаться 14 червня. Рішення може бути ухвалене наприкінці 2023-го або на початку 2024 року.

Україна ще у 2017 році подала проти Росії позов щодо порушення з боку РФ Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації.

Україна прагне довести, що Росія порушила ці конвенції, озброївши угруповання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та здійснюючи політику щодо неросійських етнічних груп в окупованому Криму.