«Культурний геноцид» – дослідження ІМІ про запровадження російської освіти на окупованих територіях

Москва на окупованих територіях України запроваджує власні стандарти освіти, залучаючи до навчання українських дітей учителів із Росії, а якщо їх бракує – і студентів педагогічних вишів. Про це йдеться в оприлюдненому 1 червня дослідженні Інституту масової інформації «Культурний геноцид: хто і як впроваджує російську освіту на окупованих територіях України».

«Для цього країна-агресор налагодила схему «гуманітарних місій». Протягом 2022 року було організовано 147 псевдомиротворчих поїздок на Донбас. Окрім того, станом на лютий 2023-го на окупованих територіях Донецької області все ще перебуває близько ста російських волонтерів», – ідеться в повідомленні.

За даними ІМІ, досвідчених фахівців серед тих, хто погоджується їхати в Україну бракує, хоча за рахунок доплат російський учитель за тиждень може отримати стільки, скільки вдома заробляє за два місяці. Добові за кожний день такого відрядження становлять 8480 рублів (це майже 4 тисячі гривень).

Брак кадрів «перекривають за допомогою менш захищених категорій населення – в російському інфопросторі найчастіше розповідають про студентів у складі «гуманітарних місій».

Дослідники доходять висновку, що русифікація освіти на окупованих українських територіях може відповідати кваліфікації «культурного геноциду», концепцію якого розробив юрист Рафаель Лемкін, автор першого договору ООН з прав людини та Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

З повним змістом дослідження можна ознайомитися тут.