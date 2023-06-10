Прем’єр Канади Трюдо прибув до Києва – МЗС

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня прибув до Києва, повідомив у твіттері заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

«Ласкаво просимо в Україну, пане прем’єр-міністре Джастіне Трюдо», - написав Мельник й оприлюднив фото із зустрічі Трюдо на вокзалі в Києві.

Подробиці візиту наразі невідомі, заздалегідь про нього не інформували.

Канада разом з іншими країнами долучилася до підтримки України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

У квітні Міністерство оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 39 мільйонів канадських доларів (понад 28,8 млн доларів США). У міністерстві додали, що всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, були доставлені до Польщі, і що Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.

На початку травня президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, за його словами, йшлося про програму довготермінової оборонної співпраці між країнами.