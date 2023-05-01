«Обговорили програму довготермінової оборонної співпраці» – Зеленський про розмову з Трюдо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої, за його словами, йшлося про програму довготермінової оборонної співпраці. Про це Зеленський написав у твіттері 1 травня.

«Обговорили програму довготермінової оборонної співпраці. Відзначив початок конфіскації російських активів і закликав до посилення санкційного тиску на РФ. Узгодили позиції напередодні саміту НАТО й інших міжнародних заходів», – написав Зеленський, не навівши подробиць.

У квітні Міністерство оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 39 мільйонів канадських доларів (понад 28,8 млн доларів США). Допомога від Канади Україні передбачає виділення коштів на 3,3 млн літрів палива, модульні плавучі мости, медичні аптечки, 40 снайперських гвинтівок 50-го калібру, боєприпаси, запчастини і аксесуари від компанії Prairie Gun Works, що базується у Вінніпезі, також нове радіообладнання до танку Leopard 2.

У міністерстві додали, що всі вісім бойових танків Leopard 2, переданих Канадою Україні, були доставлені до Польщі, і що Канада направила трьох інструкторів для навчання українських танкістів.