Через російські обстріли на Донеччині та Херсонщині поранені 13 людей – влада

Влада Донецької та Херсонської областей повідомила про постраждалих і руйнування за минулу добу в результаті російських обстрілів по територіях цих регіонів.

Так, протягом протягом суботи восьмеро жителів Донецької області були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в неділю вранці.

«За 10 червня росіяни поранили 8 жителів Донецької області: 2 у Красногорівці та Лимані, 1 в Авдіївці, Шахтарському, Сєверному та Максимільянівці», – зазначив Кириленко.

Він додав, що поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу на Херсонщині внаслідок понад 40 обстрілів було поранено п’ятьох людей, зафіксовано влучання в житлові квартали, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив – 41 обстріл, випустивши 247 снарядів із мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області», – повідомив він.

Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.