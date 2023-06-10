На Харківщині армія РФ обстріляла рятувальників під час гасіння пожежі – ДСНС

Російські військові обстріляли бригаду рятувальників під час того, як вони ліквідовували наслідки попередньої атаки, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

«Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області», – повідомили в ДСНС.

У службі повідомили, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

«Його колега – пожежник-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні», – додали в ДСНС.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.