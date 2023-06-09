Впродовж доби армія РФ атакувала чотири райони Харківщини, постраждали люди – влада

Впродовж минулої доби, 8 червня, російські військові завдали ударів по цивільному населенню Харківщини, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, минулої ночі армія РФ завдала «масованої атаки дронами типу «Shahed» по об’єктах інфраструктури Богодухівського району – сталися пожежі, 33-річний чоловік отримав поранення».

«Протягом доби ворог неодноразово обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю медзакладу, житлові будинки, господарчі споруди. Поранення зазнали та були госпіталізовані чоловік 63 років та 69-річна жінка», – заявив Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 27 га території та знешкодили 94 вибухонебезпечні предмети, уточнив Синєгубов.

«На лінії зіткнення тривають бої. Найгарячіше на Куп’янському напрямку», – заявив він.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.