Сили РФ знову обстріляли аміакопровід на Харківщині – ОВА

Представники української влади звинувачують російських військових у другому за дві доби обстрілі аміакопроводу в Харківській області.

«Російські терористи вдруге обстріляли аміакопровід у Купʼянському районі. Зафіксовано загалом шість прильотів у район насосної станції біля села Масютівка. Станом на зараз аміаку в повітрі не зафіксовано, ситуація контрольована», – написав увечері 6 червня в телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Увечері 5 червня цей же чиновник заявив, що внаслідок російського обстрілу відбулася розгерметизація аміакопроводу.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний, він легший за повітря, тому для захисту необхідно використовувати укриття, підвали та нижні поверхи будинків. Для захисту, коли стався витік потрібно: загерметизувати вікна, двері, вентиляцію (бажано тканиною, змоченою в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту чи води).