Російські війська вчергове обстріляли Харківщину – є загиблі та поранені

Харківська обласна прокуратура повідомила, що 4 червня російські військові вчергове обстріляли Вовчанськ, внаслідок чого загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян, йдеться в повідомленні прокуратури у Telegram.

«Близько опівдня військовослужбовці ЗС РФ обстріляли село Піщане Куп’янського району. Отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка. Також сьогодні приблизно о 14:30 окупанти били і по смт Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості. Поранення отримали 40-річний чоловік та 37-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за всіма фактами розпочато досудові розслідування про порушення законів та звичаїв війни.

Вранці влада Харківщини повідомляла, що армія РФ здійснила масований обстріл Харківщини. Йшлося про руйнування, але не про жертв.

Харківщина практично щоденно зазнає російських обстрілів. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.