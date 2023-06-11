Як Росія заганяє новобранців на війну і не платить за загиблих

На початку тижня у прикордонних областях РФ по радіо і ТБ запустили нібито «екстрене звернення» Путіна про введення там воєнного стану і загальної мобілізації в Росії. Але виявилося, що це фейк. Хоча, звісно, розмов про мобілізацію вистачає. До прикладу днями естонська розвідка попередила, що друга хвиля вже близько, хоча Кремль цю інформацію спростовує. Що відбувається із мобілізацією в Росії і чому справжній Путін досі так і не оголосив другу хвилю?

Прихована мобілізація

Зараз в РФ є три шляхи потрапляння в армію – призов на строкову службу, призов по мобілізації і контракт. Якраз на останньому Міноборони робить найбільшу ставку – активний процес почався навесні.

«Є дані навіть про те, що розіслані якісь вказівки на великі підприємства, в організації, які мають виділити гроші на контрактників, так би мовити. вони заманюють грошима. Контрактникам платять досить високе грошове забезпечення в порівнянні із середніми заробітками в Росії, а ще проплатять, так би мовити, перший внесок, який досить великий у різних регіонах та на різних підприємствах по-різному 200-300 тисяч рублів», – каже російський правозахисник Сергій Кривенко, директор правозахисної групи «Гражданин. Армия. Право».

Російське міноборони нещодавно опублікувало, а згодом видалило доповідь заступника голови генштабу про мобілізацію. У ньому стверджують, що усього мобілізували 300 тисяч осіб. Попри масштабну пропаганду, добровольцями пішли воювати усього 17 тисяч.

Теза звучить «захист Батьківщини». Це не осмислюється, але спокуса в основному грошима

«Людей спокушають грошима, людей заманюють різними обіцянками. До речі, патріотизм там взагалі на останньому місці при цьому вербуванні на контракт. Тобто не боротьба з так званим фашизмом, не боротьба з так званою денацифікацією, цього в риториці зараз немає влади. Це ось суми більші, плюс захист батьківщини. Ось ця теза теж звучить – «захист Батьківщини». На яку ніхто не напав, але це не осмислюється, це продовжується, але спокуса в основному грошима. І через вербування на контракт. Якщо вона провалиться, зірветься, тоді буде друга хвиля мобілізації», – зазначає Сергій Кривенко.

Щомісяця в армію РФ відправляються тисячі людей і по мобілізаційних повістках. Точних даних скільки – немає. Російські експерти кажуть про 10-15 тисяч. В українському ГУР Міноборони вважають, що більше – 20 тисяч кожного місяця. З грудня, за даними американської розвідки, Росія втратила в Україні 100 тисяч осіб. Кожен п’ятий – загинув.

«Щодо сильних втрат, вони величезні. В одному Бахмуті там величезна кількість людей загинула. Я ще раз наголошу, що для Росії, для Кремля ці питання маловажливі. Людське життя не цінується, і навпаки, саме ця тактика м'ясорубки, так звана, коли вони просто кидають погано підготовлених людей з гвинтівкою однією на поле бою і використовують їх такою, першою хвилею атаки – це цілком робочий механізм, і для цього не потрібно велика кількість ресурсів. Тобто для підготовки особливо не потрібно, бо ніхто не очікує, що ці люди виживуть або якось там покажуть себе. Ні, вони просто виконують своє завдання – виснажують ЗСУ і на це особливо не потрібно підготовки», – каже Марія Снєговая, старший науковий співробітник центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Окрім активного набору контрактників, у Росії триває призов строковиків. Це звичайний, щорічний процес, але ось ці майже 150 тисяч осіб, яких планують поставити до строю – потенційні учасники війни в Україні. Хоча б тому, що таке вже було на початку повномасштабного вторгнення.

Насильно відправляють у військкомат, де протягом кількох годин проводять його по всіх лікарях під конвоєм та відправляють на збірний пункт

«Тут треба також пам'ятати, що жодних нормативних актів, які забороняють у Росії посилати «строковиків» на війну – немає. Єдина умова, що «строковиків» можна направити для участі у бойових діях лише після 4 місяців навчання. Тобто після 4 місяців після призову вони можуть бути направлені, теоретично. Але поки що не направляють, бо поки що в Росії це не популярно, але це будь-якої миті може змінитися. Тобто ризик для «строковика», навіть якщо він не підписав контракт, бути направленим у зону бойових дій, у разі якихось надзвичайних воєнних дій, обстановки, досить великий», – каже Сергій Кривенко.

Методи призову на строкову службу, місцями, мало відрізняються від того, що відбувалося під час мобілізації в Росії торік восени: роблять усе, аби потенційний солдат не зміг уникнути служби. Навіть якщо для виконання плану доводиться порушувати правила самого призову.

«Бувають такі випадки, коли молодика або на вулиці, або вдома, наряд поліції приходить і хапають його, не дають вирватися і насильно відправляють у військкомат, де протягом кількох годин проводять його по всіх лікарях під конвоєм, лікарі там ставлять якісь галочки, і все це оформляється, проводять через призовну комісію формально та відправляють на збірний пункт. І це велика засідка, тому що на збірному пункті громадянин набуває статусу військовослужбовця, і якщо він після цього йде вже з армії, або залишає військову частину, або заявляє про незгоду із призовом, незгоду виконувати накази, тому що його насильно призвали, проте він уже вважається військовослужбовцем і набувають чинності вже ці великі кримінальні строки», – продовжує Сергій Кривенко.

Подібні випадки регулярно чую – люди просто вихваляються, що ось пішли на війну, та й убили. І, відповідно, заробили

«Багато випадків коли призивають людей з різними захворюваннями, тобто самі медики часто кажуть, що їм просто забороняють ставити «обмежено придатний». До нас звернулася людина з доброякісною пухлиною, і коли їй у лікарні видали направлення на операцію, то хірург відмовився її оперувати, сказавши, що вона призовного віку і якщо він її прооперує, то його, хірурга, можуть притягнути за допомогу в ухиленні від військової служби», – додає Григорій Свєрдлін, засновник проєкту «Идите лесом», який допомагає росіянам не потрапити на війну.

У ЗМІ обговорюють, що сумарно Кремль хоче набрати 400 тисяч контрактників і 147 тисяч строковиків – понад пів мільйона осіб. Величезна кількість людей, але в Росії, як правило, значні проблеми із виконанням цих планів.

«Тут, напевно, важко оцінити. Думаю, що їм доведеться оголошувати рано чи пізно знову нову хвилю та виловлювати людей. Але, з іншого боку, треба враховувати, що Росія країна велика і резерв цієї додаткової сили, він, на жаль, все ще присутній, особливо в бідних регіонах, де там, дійсно, участь у війні, як і раніше, сприймається як такий реально суттєвий спосіб заробітку. Я подібні випадки регулярно чую, коли люди просто вихваляються, що ось пішли на війну, та й убили і, відповідно, заробили. Це жахливо, але це так, і поки що ця ситуація зберігається. Ці ресурси Кремль має. Значить, як я вже говорила, навіть, за оцінками аналітиків, до 2 мільйонів цілком реально набрати, але, швидше за все, це вже дійсно при оголошенні справжньої хвилі мобілізації, а не такої прихованої, як ми зараз спостерігаємо», – каже Марія Снєговая.

Де виплати?

А тепер те, що стосується обіцяних космічних виплат і зарплат. Фотографії Юрія Свєдового із підписом «Слава героям Росії», так би мовити, прикрашають усю Росію. Але, з документів від наших джерел в українській розвідці ми знаємо, що, як виявилося, загиблий від своєї країни так і не отримав те саме звання героя, його сім’я не отримала жодних виплат і навіть не змогли перевезти тіло з окупованої частини Донбасу.

«Міністерство оборони [Росії], судячи з усього, не очікувало величезного такого масиву загиблих і поранених, та й просто військовослужбовців, які беруть участь у війні, тому з цим відбуваються такі великі затримки, з виплатами вже безпосередньо тих сум, які навіть передбачені законом», – каже Сергій Кривенко.

До речі, у тій же видаленій доповіді була вказана і кількість мобілізованих на окупованій частині Донбасу – близько 80 тисяч осіб. Хоча, звісно, перевірити, наскільки це число відповідає дійсності – як і те, що зараз відбувається в окупації – неможливо. Історії мобілізованих РФ на окупованих територіях – шокують. Від початку вторгнення чоловіки там просто місяцями не виходили з дому, бо людей без розбору «пакували» прямо на вулицях. До прикладу, наше джерело поділилося документом, де рядовий Володимир Логачов 1969 року народження просить звільнити його з армії і намагається пояснити причини свого прохання: вік, смерть двох братів і сина на фронті, після чого його дружина вчинила самогубство. Як закінчилася ця історія – нам невідомо.

Чи можна уникнути?

Старе прислів’я, яке завжди було популярним в Росії – порятунок потопельника – справа рук самого потопельника – сьогодні актуальна як ніколи. Не потрапити на фронт під російським триколором можна – для початку потрібно просто вирішити не йти воювати і знайти тих, хто розповість, що із цим рішенням далі робити. Правозахисники нагадують, що чи не найважливіший рух – це рух у протилежний бік від військкомату.

«Зараз вже людей, яким ми допомогли за ці 8 місяців, понад 10 тисяч. В основному, відсотків 75 тих, хто до нас звертається, це люди, які ще не в армії, тобто люди, яких можуть мобілізувати чи призвати. Ті, кому приходять повістки. І 20-25% – це ті, хто вже мобілізований чи призваний. При цьому люди не хочуть брати участь у війні і, відповідно, ми допомагаємо і дезертувати, і виїхати за межі Росії чи сховатися на території Росії, чи максимально затягнути відправку на фронт», – розповідає Григорій Свєрдлін.

Якщо ж усвідомлення того, що відбувається, прийшло занадто пізно – коли мобілізований вже незаконно перебуває на українській території, йому навіть можуть допомогти здатися в полон.

Коли друга хвиля?

У російських окупаційних сил в Україні постійно бракує людей в окопах. Бої загострюються – проблема знову стає критичною. Тож чому Путін тягне із другою хвилею?

«Головна причина залишається такою, як і в основної першої хвилі мобілізації – це великі втрати. Це простіше виправдати. Якщо є проблеми, то вони таки вийдуть і скажуть, а ось рішення – давайте всі на фронт, урятуємо російську армію. Це буде виглядати з їхньої точки зору логічно, напевно, вони цього й чекають. Є й політичні причини, з яких російська влада зараз це не робить, намагається обійтися якось контрактниками. Я думаю, вони дуже сподіваються, що український наступ все відкладатиметься і відкладатиметься. Тому що якусь кількість людей вони набирають, якесь навчання вони їм дають, техніка потихеньку там із заводів приходить, все це потроху накопичується звісно, російська армія посилюється, плюс ті військові, які перебувають на фронті, вони набувають базового досвіду. І тому час потихеньку грає, в тому числі, і на користь російської армії», – каже військовий оглядач Ян Матвєєв.

«Мобілізація в Росії була сприйнята дуже неоднозначно. Це поки що, напевно, все, що можна сказати, бо це дуже порушило, такий, договір між російською владою та суспільством. Влада так і намагалася подати – це спеціальна військова операція. Це десь поза Росією. Це там, в Україні відбувається, за Росією. Міноборони впорається, а ви тут живіть, не лізьте в політику, дайте нам робити все, що ми хочемо на зовнішньому політичному полі, отже, і ми вас не чіпатимемо. І, очевидно, більшість російського народу, так би мовити, піддалася на ці вмовляння і стали жити своїм життям, а значить, не протестуючи так явно проти війни. І мобілізація у вересні якраз ударила по цій концепції», – додає Сергій Кривенко.

Як показав українських контрнаступ торік – російська влада готова видати автомати учора ще цивільному і без підготовки відправити його на війну із розумінням, що це квиток в один кінець. І що ближчою до успіху буде Україна – тим більше таких «квитків» роздадуть російські військкомати.