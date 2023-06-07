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Прорвали кордон: для чого РДК та Легіон «Свобода Росії» роблять рейди в РФ

Член РДК на прикордонному переході Грайворон у Козинці, Бєлгородська область, Росія. Фото оприлюднено 23 травня 2023 року

Бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та Легіону «Свобода Росії» 4 червня вже вдруге за останні два тижні прорвали державний кордон РФ з Україною. Перший рейд відбувся 22 травня. Тоді російська влада оголосила у Бєлгородській області режим контртерористичної операції. Цього разу російські пропагандистські ЗМІ змушені повідомити: «Люди почало масово покидати місто Шебекіно (Бєлгородська область, біля державного кордону з Україною – ред.) та околиці». Яка мета і які результати таких транскордонних рейдів, з’ясовувало Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Рейд 1: «Проба сил»

Географія

22 травня відбувся перший рейд російських добровольців на територію РФ. У РДК його назвали «пробою сил».

Цього ж дня у Бєлгородській області запровадили режим контртерористичної операції.

Бійці РДК опублікували фото біля дорожніх вказівників:

  • село Безлюдівка Шебекінського району Бєлгородської області. Трохи більше 8 км від державного кордону з Україною;
  • село Чуровичи Брянської області. Майже 8,5 км від державного кордону;
  • село Любимівка Брянської області. Понад 130 км від державного кордону.
Члени військового підрозділу «Російського добровольчого корпусу» (РДК) біля броньованої машини, Бєлгородська область Росії. Це фото РДК оприлюднив 23 травня 2023 року
Члени військового підрозділу «Російського добровольчого корпусу» (РДК) біля броньованої машини, Бєлгородська область Росії. Це фото РДК оприлюднив 23 травня 2023 року

Проте події розгорнулися тут:

  • село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області, як стверджували у Легіоні «Свобода Росії», «повністю звільнене». Село розташоване на державному кордоні з Україною;
  • село Гора-Подол, повідомили у Легіоні «Свобода Росії», «пройдене»; цей населений пункт розташований на північний схід від Козинки. Тобто добровольці просунулися углиб території РФ;
  • місто Грайворон почали штурмувати – від Грайворона до кордону з Україною трохи більше 5 км.

Підсумки

Наступної доби, 23 травня, режим контртерористичної операції у Бєлгородській області скасували, хоча у РДК цього ж дня опублікували відео з території РФ.

А вже 24 травня на території України російські добровольці підбили підсумки рейду. За оголошеними їхніми представниками даними на спільній пресконференції в одному із прикордонних районів Сумщини:

  • серед особового складу 2 поранених у РДК, 2 загиблих, 10 поранених у Легіоні «Свобода Росії» (міністр оборони РФ Сергій Шойгу 24 травня повідомив про нібито 70 вбитих у Бєлгородській області «диверсантів»);
  • вони взяли полонених, але не уточнили кількість;
  • що використовувати зброю та техніку, яку раніше у боях з російськими військовими під Бахмутом втратили бійці ЗСУ.

Джерело «РБК-Україна» зазначило, що у зв’язку з подіями у Бєлгородській області ухвалюють рішення про переміщення до цього регіону російських військ, що воюють на території України. Йшлося про підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії з районів Макіївки і Площанки Луганської області.

Військово-політичне керівництво України офіційно не говорить про будь-яку причетність до дій російських добровольців. Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області 22 травня, проте із цікавістю спостерігає за їхнім розвитком – так у своєму твіттері прокоментував ситуацію Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

Як він зазначив, «єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках».

Рейд 2

Хронологія і танки

  • 1 червня у РДК показали відео стрілецького бою та заявили про боєзіткнення у селі Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ.
  • 4 червня о 16:48 російські добровольці повідомили: «Бійці РДК знову висуваються на завдання. Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ)».
  • О 16:54 того ж дня В’ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, сказав: «Триває бій з ДРГ у Новій Таволжанці».
  • Тоді само о 18:51 в Міноборони РФ заявили, що по «українській ДРГ» у районі Нової Таволжанки вдарили з артилерії. «Супротивник розсіяний та відійшов», – переконували російські військові.
  • Тоді само о 20:34, всупереч інформації Міноборони РФ, російські добровольці опублікували відео з, як вони написали, полоненими «простими російськими солдатами».
  • Вже 5 червня о 18:12 у РДК повідомили, що продовжують контролювати Нову Таволжанку.

Село Нова Таволжанка розташоване у кількох кілометрах від державного кордону РФ та приблизно у 40 км від обласного центру – Бєлгорода. Всього близько 10 км відділяє це село від райцентру – Шебекіно.

Попередні підсумки

Російські добровольці зазначили, що на 10:38 5 червня знищили у районі КПП «Шебекіно»:

  • 2 танків;
  • БМП-3;
  • БРДМ.

Також у Легіоні «Свобода Росії» звинуватили війська РФ у хаотичних обстрілах російських населених пунктів Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та інших. Про удари РФ по своїх же населених пунктах раніше повідомляв і представник ГУР МО України Андрій Юсов.

«Ми бачили використання артилерії по мирних цивільних об’єктах на території Бєлгородської області – російської артилерії, для уточнення і розуміння, щоб не було спекуляцій. Тобто це путінська артилерія, яка б’є по мешканцях Бєлгородської області – реактивні системи залпового вогню, які б’ють по мирних будинках мешканців Бєлгородської області», – сказав Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії 2 червня.

5 червня Наталія Черемченко, жителька Нової Таволжанки, повідомила телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»): «Все, що рухається, по тому стріляють. Ситуація не під контролем нашої армії. Мародери працюють дуже сильно, хоча губернатор обіцяв, що посилить охорону. Але яка охорона, якщо там обстріли скажені йдуть просто?»

А губернатор Гладков того ж дня під час прямого ефіру у соцмережі сказав: «З приводу евакуації людей з Нової Таволжанки: сьогодні ми поки увійти туди не можемо».

У Бєлгородській області працюють спеціальні служби та військові, «здійснюються заходи із наведення порядку», – так прокоментував другий рейд російських добровольців Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ Володимира Путіна. А ще Пєсков сказав, що не володіє інформацією про ситуацію у Новій Таволжанці.

Натомість Михайло Подоляк ситуацію у прикордонній області Росії назвав «кінцем епохи «путінської стабільності».

«Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя… А головне – тотальний інформаційний ігнор», – зазначив Подоляк.

Для чого це все

На підставі коментарів самих добровольців, а також військових та експертів можна виділити такі причини активностей РДК та Легіону «Свобода Росії»:

  • Ідеологія. Боротьба «за звільнення російського народу від антинаціонального режиму» і проти «злочинної кремлівської влади та всіх осіб, котрі віддають та виконують злочинні накази, а також тих, хто будь-яким чином підтримує вторгнення Російської Федерації на територію України»;
  • Кремль і Путін. «Ціль максимум – взяти Кремль і видати Путіна міжнародному трибуналу. Крок за кроком: спочатку Бєлгородська область буде звільнена, потім Брянська», – пояснив Олексій Барановський, представник Політцентру російської озброєної опозиції;
  • Пошук слабких місць Кремля. Кремль не здатний протистояти озброєним росіянам, які захищають свої права, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії представник ГУР Андрій Юсов. На думку військового експерта Андрія Крамарова, режим Путіна – «це колос на глиняних ногах, який не здатний протистояти будь-якій загрозі всередині своєї країни, якщо ця загроза візьме до рук зброю».
  • «Смуга безпеки» для захисту українців. «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – повідомив Андрій Юсов у коментарі «Суспільне Новини»;
  • Примус військ РФ до передислокації. «Те, що вони будуть туди перекидати сили, – це очевидно. І це добре: адже вони знімають їх з фронтів в Україні. І, відповідно, Україні буде простіше здійснювати свій контрнаступ, звільнення української території. Українці звільняють свою землю, росіяни звільняють свою землю», – пояснив Олексій Барановський. За інформацією ГУР, Росія готує перекидання частин до свого кордону з Україною, зокрема, можливо, і з тимчасово окупованої території.
Члени «Російського добровольчого корпусу» (РДК) поблизу прикордонного пункту пропуску «Грайворон» у Козинці, Бєлгородська область Росії. Це фото РДК оприлюднив 23 травня 2023 року
Члени «Російського добровольчого корпусу» (РДК) поблизу прикордонного пункту пропуску «Грайворон» у Козинці, Бєлгородська область Росії. Це фото РДК оприлюднив 23 травня 2023 року

У Кремлі не знають, що робити –​ західна аналітика

Рейди російських добровольців змусили Кремль постати перед дилемою: зміцнити прикордонні регіони чи посилити лінії в окупованій Україні, вважають у британській розвідці.

«Згідно з власним пресрелізом Міноборони Росії, воно вдалося до розгортання повного спектру бойових засобів на власній території, включаючи ударні вертольоти і важку термобаричну ракетну систему ТОС-1А. Зараз російське командування стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи посилити свої лінії в окупованій частині України», – зазначили у спецслужбі.

Російська влада не координує свої дії, реагуючи на рейди добровольців, відзначили у американському Інституті вивчення війни (ISW). Ба більше, Кремль ще не вирішив, як взагалі реагувати на ці події, зазначають дослідники.

«Дисонансні російські відповіді та повідомлення про обмежений рейд у Бєлгородській області дають підстави припускати, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці рейди. Суперечлива інформація з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти РДК і ЛСР свідчить про те, що МО і Гладков не координують свою відповідь на рейди», – йдеться у звіті.

Йдеться про згоду губернатора Гладкова зустрітися з російськими добровольцями для перемовин щодо звільнення полонених бійців армії РФ. Проте згодом у РДК повідомили: чиновник, хоч і пообіцяв, та на перемовини так і не прийшов.

У ISW не помітили ознак того, що російська влада розробила ширшу політику, аби запобігти новим подібним рейдам.

Російські добровольці – хто вони?

У складі РДК та Легіону «Свобода Росії» воюють громадяни РФ. Відомо, що у лавах РДК є колишні військові ЗС РФ, колишні співробітники ФСБ, МВС, активісти націоналістичних неформальних рухів, які розчарувались в ідеях «русского мира».

У РДК стверджують, що перебувають у складі ЗСУ. У «Легіоні» зазначають, що їхній підрозділ «офіційно визнаний Збройними силами України» та воює «у повній взаємодії із ЗСУ та під керівництвом українського командування».

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов також зазначив у коментарі LIGA.net, що обидва формування діють у складі ЗСУ.

«Якщо говорити про їхню діяльність на території РФ, як громадяни РФ, звичайно, вони вдома діють автономно», – додав Юсов.

Щодо походження техніки, зокрема західних зразків. Російські добровольці це пояснювали формулою російської пропаганди початку російсько-української війни у 2014 році: «купили у військторзі». А ще тим, що російські війська захоплювали західну техніку під Бахмутом, а добровольці цю ж саму техніку захопили знову.

Очевидно, що рейди росіян на територію Росії не змінили ситуацію ані в Україні, ані в РФ, ані на фронті – принаймні станом на зараз. Проте і бійці заявляли про них як про перші спроби.

Водночас рейди в Бєлгородську область показали слабку захищеність державного кордону Росії; нездатність російської влади протидіяти збройному опору на власній території; скінченність військових ресурсів, про що свідчить імовірність перекидання російських військ на територію Росії з тимчасово окупованих територій України.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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