Прорвали кордон: для чого РДК та Легіон «Свобода Росії» роблять рейди в РФ

Бійці ​«Російського добровольчого корпусу» (РДК) та Легіону «Свобода Росії» 4 червня вже вдруге за останні два тижні прорвали державний кордон РФ з Україною. Перший рейд відбувся 22 травня. Тоді російська влада оголосила у Бєлгородській області режим контртерористичної операції. Цього разу російські пропагандистські ЗМІ змушені повідомити: «Люди почало масово покидати місто Шебекіно (Бєлгородська область, біля державного кордону з Україною – ред.) та околиці». Яка мета і які результати таких транскордонних рейдів, з’ясовувало Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Рейд 1: «Проба сил»

Географія

22 травня відбувся перший рейд російських добровольців на територію РФ. У РДК його назвали «пробою сил».

Цього ж дня у Бєлгородській області запровадили режим контртерористичної операції.

Бійці РДК опублікували фото біля дорожніх вказівників:

село Безлюдівка Шебекінського району Бєлгородської області. Трохи більше 8 км від державного кордону з Україною;

Шебекінського району Бєлгородської області. Трохи більше 8 км від державного кордону з Україною; село Чуровичи Брянської області. Майже 8,5 км від державного кордону;

Брянської області. Майже 8,5 км від державного кордону; село Любимівка Брянської області. Понад 130 км від державного кордону.

Проте події розгорнулися тут:

село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області, як стверджували у Легіоні «Свобода Росії», «повністю звільнене». Село розташоване на державному кордоні з Україною;

Грайворонського району Бєлгородської області, як стверджували у Легіоні «Свобода Росії», «повністю звільнене». Село розташоване на державному кордоні з Україною; село Гора-Подол , повідомили у Легіоні «Свобода Росії», «пройдене»; цей населений пункт розташований на північний схід від Козинки. Тобто добровольці просунулися углиб території РФ;

, повідомили у Легіоні «Свобода Росії», «пройдене»; цей населений пункт розташований на північний схід від Козинки. Тобто добровольці просунулися углиб території РФ; місто Грайворон почали штурмувати – від Грайворона до кордону з Україною трохи більше 5 км.

Підсумки

Наступної доби, 23 травня, режим контртерористичної операції у Бєлгородській області скасували, хоча у РДК цього ж дня опублікували відео з території РФ.

А вже 24 травня на території України російські добровольці підбили підсумки рейду. За оголошеними їхніми представниками даними на спільній пресконференції в одному із прикордонних районів Сумщини:

серед особового складу 2 поранених у РДК, 2 загиблих, 10 поранених у Легіоні «Свобода Росії» (міністр оборони РФ Сергій Шойгу 24 травня повідомив про нібито 70 вбитих у Бєлгородській області «диверсантів»);

24 травня повідомив про нібито 70 вбитих у Бєлгородській області «диверсантів»); вони взяли полонених, але не уточнили кількість;

що використовувати зброю та техніку, яку раніше у боях з російськими військовими під Бахмутом втратили бійці ЗСУ.

Джерело «РБК-Україна» зазначило, що у зв’язку з подіями у Бєлгородській області ухвалюють рішення про переміщення до цього регіону російських військ, що воюють на території України. Йшлося про підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії з районів Макіївки і Площанки Луганської області.

Військово-політичне керівництво України офіційно не говорить про будь-яку причетність до дій російських добровольців. Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області 22 травня, проте із цікавістю спостерігає за їхнім розвитком – так у своєму твіттері прокоментував ситуацію Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

Як він зазначив, «єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках».

Рейд 2

Хронологія і танки

1 червня у РДК показали відео стрілецького бою та заявили про боєзіткнення у селі Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ.

у РДК показали відео стрілецького бою та заявили про боєзіткнення у селі Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ. 4 червня о 16:48 російські добровольці повідомили: «Бійці РДК знову висуваються на завдання. Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ)».

о 16:48 російські добровольці повідомили: «Бійці РДК знову висуваються на завдання. Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ)». О 16:54 того ж дня В’ячеслав Гладков , губернатор Бєлгородської області, сказав: «Триває бій з ДРГ у Новій Таволжанці».

того ж дня , губернатор Бєлгородської області, сказав: «Триває бій з ДРГ у Новій Таволжанці». Тоді само о 18:51 в Міноборони РФ заявили, що по «українській ДРГ» у районі Нової Таволжанки вдарили з артилерії. «Супротивник розсіяний та відійшов», – переконували російські військові.

в Міноборони РФ заявили, що по «українській ДРГ» у районі Нової Таволжанки вдарили з артилерії. «Супротивник розсіяний та відійшов», – переконували російські військові. Тоді само о 20:34 , всупереч інформації Міноборони РФ, російські добровольці опублікували відео з, як вони написали, полоненими «простими російськими солдатами».

, всупереч інформації Міноборони РФ, російські добровольці опублікували відео з, як вони написали, полоненими «простими російськими солдатами». Вже 5 червня о 18:12 у РДК повідомили, що продовжують контролювати Нову Таволжанку.

Село Нова Таволжанка розташоване у кількох кілометрах від державного кордону РФ та приблизно у 40 км від обласного центру – Бєлгорода. Всього близько 10 км відділяє це село від райцентру – Шебекіно.

Попередні підсумки

Російські добровольці зазначили, що на 10:38 5 червня знищили у районі КПП «Шебекіно»:

2 танків;

БМП-3;

БРДМ.

Також у Легіоні «Свобода Росії» звинуватили війська РФ у хаотичних обстрілах російських населених пунктів Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та інших. Про удари РФ по своїх же населених пунктах раніше повідомляв і представник ГУР МО України Андрій Юсов.

«Ми бачили використання артилерії по мирних цивільних об’єктах на території Бєлгородської області – російської артилерії, для уточнення і розуміння, щоб не було спекуляцій. Тобто це путінська артилерія, яка б’є по мешканцях Бєлгородської області – реактивні системи залпового вогню, які б’ють по мирних будинках мешканців Бєлгородської області», – сказав Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії 2 червня.

5 червня Наталія Черемченко, жителька Нової Таволжанки, повідомила телеканалу «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»): «Все, що рухається, по тому стріляють. Ситуація не під контролем нашої армії. Мародери працюють дуже сильно, хоча губернатор обіцяв, що посилить охорону. Але яка охорона, якщо там обстріли скажені йдуть просто?»

А губернатор Гладков того ж дня під час прямого ефіру у соцмережі сказав: «З приводу евакуації людей з Нової Таволжанки: сьогодні ми поки увійти туди не можемо».

У Бєлгородській області працюють спеціальні служби та військові, «здійснюються заходи із наведення порядку», – так прокоментував другий рейд російських добровольців Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ Володимира Путіна. А ще Пєсков сказав, що не володіє інформацією про ситуацію у Новій Таволжанці.

Натомість Михайло Подоляк ситуацію у прикордонній області Росії назвав «кінцем епохи «путінської стабільності».

«Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя… А головне – тотальний інформаційний ігнор», – зазначив Подоляк.

Для чого це все

На підставі коментарів самих добровольців, а також військових та експертів можна виділити такі причини активностей РДК та Легіону «Свобода Росії»:

Ідеологія . Боротьба «за звільнення російського народу від антинаціонального режиму» і проти «злочинної кремлівської влади та всіх осіб, котрі віддають та виконують злочинні накази, а також тих, хто будь-яким чином підтримує вторгнення Російської Федерації на територію України»;

. Боротьба «за звільнення російського народу від антинаціонального режиму» і проти «злочинної кремлівської влади та всіх осіб, котрі віддають та виконують злочинні накази, а також тих, хто будь-яким чином підтримує вторгнення Російської Федерації на територію України»; Кремль і Путін . «Ціль максимум – взяти Кремль і видати Путіна міжнародному трибуналу. Крок за кроком: спочатку Бєлгородська область буде звільнена, потім Брянська», – пояснив Олексій Барановський , представник Політцентру російської озброєної опозиції;

. «Ціль максимум – взяти Кремль і видати Путіна міжнародному трибуналу. Крок за кроком: спочатку Бєлгородська область буде звільнена, потім Брянська», – пояснив , представник Політцентру російської озброєної опозиції; Пошук слабких місць Кремля . Кремль не здатний протистояти озброєним росіянам, які захищають свої права, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії представник ГУР Андрій Юсов . На думку військового експерта Андрія Крамарова , режим Путіна – «це колос на глиняних ногах, який не здатний протистояти будь-якій загрозі всередині своєї країни, якщо ця загроза візьме до рук зброю».

. Кремль не здатний протистояти озброєним росіянам, які захищають свої права, заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії представник ГУР . На думку військового експерта , режим Путіна – «це колос на глиняних ногах, який не здатний протистояти будь-якій загрозі всередині своєї країни, якщо ця загроза візьме до рук зброю». « Смуга безпеки » для захисту українців. «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – повідомив Андрій Юсов у коментарі «Суспільне Новини»;

» для захисту українців. «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – повідомив Андрій Юсов у коментарі «Суспільне Новини»; Примус військ РФ до передислокації. «Те, що вони будуть туди перекидати сили, – це очевидно. І це добре: адже вони знімають їх з фронтів в Україні. І, відповідно, Україні буде простіше здійснювати свій контрнаступ, звільнення української території. Українці звільняють свою землю, росіяни звільняють свою землю», – пояснив Олексій Барановський. За інформацією ГУР, Росія готує перекидання частин до свого кордону з Україною, зокрема, можливо, і з тимчасово окупованої території.

У Кремлі не знають, що робити –​ західна аналітика

Рейди російських добровольців змусили Кремль постати перед дилемою: зміцнити прикордонні регіони чи посилити лінії в окупованій Україні, вважають у британській розвідці.

«Згідно з власним пресрелізом Міноборони Росії, воно вдалося до розгортання повного спектру бойових засобів на власній території, включаючи ударні вертольоти і важку термобаричну ракетну систему ТОС-1А. Зараз російське командування стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи посилити свої лінії в окупованій частині України», – зазначили у спецслужбі.

Російська влада не координує свої дії, реагуючи на рейди добровольців, відзначили у американському Інституті вивчення війни (ISW). Ба більше, Кремль ще не вирішив, як взагалі реагувати на ці події, зазначають дослідники.

«Дисонансні російські відповіді та повідомлення про обмежений рейд у Бєлгородській області дають підстави припускати, що російське керівництво ще не вирішило, як реагувати на ці рейди. Суперечлива інформація з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти РДК і ЛСР свідчить про те, що МО і Гладков не координують свою відповідь на рейди», – йдеться у звіті.

Йдеться про згоду губернатора Гладкова зустрітися з російськими добровольцями для перемовин щодо звільнення полонених бійців армії РФ. Проте згодом у РДК повідомили : чиновник, хоч і пообіцяв, та на перемовини так і не прийшов.

У ISW не помітили ознак того, що російська влада розробила ширшу політику, аби запобігти новим подібним рейдам.

Російські добровольці – хто вони?

У складі РДК та Легіону «Свобода Росії» воюють громадяни РФ. Відомо, що у лавах РДК є колишні військові ЗС РФ, колишні співробітники ФСБ, МВС, активісти націоналістичних неформальних рухів, які розчарувались в ідеях «русского мира».

У РДК стверджують, що перебувають у складі ЗСУ. У «Легіоні» зазначають, що їхній підрозділ «офіційно визнаний Збройними силами України» та воює «у повній взаємодії із ЗСУ та під керівництвом українського командування».

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов також зазначив у коментарі LIGA.net, що обидва формування діють у складі ЗСУ.

«Якщо говорити про їхню діяльність на території РФ, як громадяни РФ, звичайно, вони вдома діють автономно», – додав Юсов.

Щодо походження техніки, зокрема західних зразків. Російські добровольці це пояснювали формулою російської пропаганди початку російсько-української війни у 2014 році: «купили у військторзі». А ще тим, що російські війська захоплювали західну техніку під Бахмутом, а добровольці цю ж саму техніку захопили знову.

Очевидно, що рейди росіян на територію Росії не змінили ситуацію ані в Україні, ані в РФ, ані на фронті – принаймні станом на зараз. Проте і бійці заявляли про них як про перші спроби.

Водночас рейди в Бєлгородську область показали слабку захищеність державного кордону Росії; нездатність російської влади протидіяти збройному опору на власній території; скінченність військових ресурсів, про що свідчить імовірність перекидання російських військ на територію Росії з тимчасово окупованих територій України.

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