Курськ у вогні: чи пов'язано це з майбутнім наступом ЗСУ?

У ніч проти 2 червня у прикордонній з Україною Курській області РФ пролунала серія вибухів.

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Губернатор області Роман Старовойт повідомив про атаку «українських безпілотників» на підльоті до Курська та повідомив, що нібито всі вони були збиті.

Проте місцеві жителі повідомили і про «прильоти» у місті – зокрема, якийсь об'єкт потрапив на одну з п'ятиповерхівок на вулиці Радянській. Російське видання Baza повідомило, що всього нібито було збито 8 безпілотників, а уламки пошкодили кілька будинків.

Цієї ж ночі російська влада також заявила про атаки невідомими безпілотниками та об'єктів енергетики в Смоленській області – Baza повідомила про нафтопереробну станцію «Транснафти», а також у Калузької області – об'єкт нібито впав у лісі.

Знову був атакований безпілотниками і Бєлгород у Росії – губернатор області повідомив, що один із них упав на дорогу та вибухнув.

Ще в середині травня російська влада вже повідомляла про «прильоти» по електропідстанції селища Тьоткіне в Курській області. Тоді було порушено електропостачання регіону.

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Російське ж Міноборони заявило в обід 1 червня, що російські військові нібито відбили «три українські атаки» на Бєлгородську область. А голова області В'ячеслав Гладков повідомив, що Шебекіно зазнало артобстрілу, у місті спалахнула будівля гуртожитку.

Головні питання випуску:

Навіщо ЗСУ – якщо це були вони – бомбардування Курська та інших прикордонних міст Росії?

Чи пов'язані ці повітряні операції з майбутнім наступом армії України?

І як жителі прикордоння в Росії реагують на те, що до них прийшла війна?