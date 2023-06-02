Курськ у вогні: чи пов'язано це з майбутнім наступом ЗСУ?

У ніч проти 2 червня у прикордонній з Україною Курській області РФ пролунала серія вибухів.
Губернатор області Роман Старовойт повідомив про атаку «українських безпілотників» на підльоті до Курська та повідомив, що нібито всі вони були збиті.
Проте місцеві жителі повідомили і про «прильоти» у місті – зокрема, якийсь об'єкт потрапив на одну з п'ятиповерхівок на вулиці Радянській. Російське видання Baza повідомило, що всього нібито було збито 8 безпілотників, а уламки пошкодили кілька будинків.
Цієї ж ночі російська влада також заявила про атаки невідомими безпілотниками та об'єктів енергетики в Смоленській області – Baza повідомила про нафтопереробну станцію «Транснафти», а також у Калузької області – об'єкт нібито впав у лісі.
Знову був атакований безпілотниками і Бєлгород у Росії – губернатор області повідомив, що один із них упав на дорогу та вибухнув.
Ще в середині травня російська влада вже повідомляла про «прильоти» по електропідстанції селища Тьоткіне в Курській області. Тоді було порушено електропостачання регіону.
Російське ж Міноборони заявило в обід 1 червня, що російські військові нібито відбили «три українські атаки» на Бєлгородську область. А голова області В'ячеслав Гладков повідомив, що Шебекіно зазнало артобстрілу, у місті спалахнула будівля гуртожитку.
Головні питання випуску:
Навіщо ЗСУ – якщо це були вони – бомбардування Курська та інших прикордонних міст Росії?
Чи пов'язані ці повітряні операції з майбутнім наступом армії України?
І як жителі прикордоння в Росії реагують на те, що до них прийшла війна?