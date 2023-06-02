Влада Смоленської області РФ заявила про атаку дронів на об’єкти ПЕК

Влада Смоленської області Росії, яка межує з Білоруссю, вперше за останній час заявила про атаку безпілотників на об’єкти паливно-енергетичного комплексу регіону.

«Сьогодні близько третьої години ночі у селі Пересна Починковського району і в селі Диваси Смоленського району двома безпілотниками далекого радіусу дії були атаковані об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв і постраждалих немає. Критичних пошкоджень та пожеж теж немає», – написав у телеграм-каналі виконувач обов’язків губернатора Смоленської області Василь Анохін.

Як стверджує російське видання «База», дрони-камікадзе атакували нафтопереробну і газорозподільну станції. Один безпілотник вибухнув на території нафтопереробної станції «Транснафти», внаслідок чого була пошкоджена водяна ємність пожежогасіння. За півгодини ще один дрон атакував газорозподільну станцію, пошкодивши адміністративну будівлю, пише телеграм-канал.

Про атаки безпілотників заявили також і представники влади Брянської та Курської областей, що межують з Україною.

Голова Курської області РФ Роман Старовойт сказав, що минулої ночі поряд із Курською системою ППО збили кілька безпілотників.

Влада Брянської області РФ стверджує, що вранці українські війська обстріляла два села. Постраждалих немає. Українські військові не коментували це повідомлення.

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков написав, що ніч в області «пройшла спокійно». Вчора в цій російські області були перестрілки той час, як вранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області. Влада регіону приступила до евакуації жителів із Шебекіна.

Голова Калузької області, де напередодні вже знаходили дрон, що впав, повідомив, що сьогодні вранці в лісі впав «невідомий об’єкт», внаслідок чого стався вибух. Ніхто не постраждав, об’єкти економіки та житлові будинки не пошкоджені, сказав Владислав Шапша.

Бєлгородська, Брянська і Курська області, що межують з Україною, зазнають регулярних обстрілів. Російська влада звинувачує в них ЗСУ. Українська сторона обстріли не коментує.