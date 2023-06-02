Росія вночі атакувала 15 ракетами і 21 БПЛА, усі збили – Повітряні сили ЗСУ

Росія в ніч на 2 червня атакувала Україну 15 крилатими ракетами і 21 ударним дроном, українські військові знищили усі повітряні цілі, повідомляє у телеграмі пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



«Спершу російські окупанти атакували дронами-камікадзе «Shahed-136/131» – близько 23.00 у ніч на 2 червня. Заходили з південного напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра», – йдеться у повідомленні.



За даними українських військових, близько 3:00 крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс з Каспію, уже були в повітряному просторі України.

«Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону», – додають Повітряні сили.

Як розповів в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, епіцентром російських атак знову був Київ та Київщина.

У ніч на 2 червня у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, для удару по Києву російські війська застосували крилаті ракети і безпілотники, українські сили ППО збили понад 30 повітряних цілей у небі над столицею України і навколо міста. На Київщині через російську атаку поранені двоє людей, у тому числі 11-річна дитина.