Через масовану атаку РФ на Київщині є поранені – ОГП

Внаслідок масованої російської атаки на Київщині є поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні.



За даними слідства, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та авто.



Як уточнив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, через падіння уламків пошкоджені 5 приватних будинків: у 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади, а у 2 – виникли пожежі.



У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по Україні, зокрема Київській області. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, Росія задіяла 15 крилатих ракет і 18 безпілотників для завдання удару по Києву в ніч на 2 червня. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.