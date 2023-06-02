Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через масовану атаку РФ на Київщині є поранені – ОГП

Серед поранених є 11-річна дитина. Фото ілюстративне

Внаслідок масованої російської атаки на Київщині є поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

11-річна дитина отримала тілесні ушкодження, чоловіка 68 років госпіталізували до лікарні.

За даними слідства, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти – приватні будинки, господарські споруди та авто.

Як уточнив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, через падіння уламків пошкоджені 5 приватних будинків: у 3 будинках пошкодження незначні – вибиті вікна, посічені фасади, а у 2 – виникли пожежі.


У ніч на 2 червня російські війська здійснили масовану атаку ракетами і безпілотними літальними апаратами по Україні, зокрема Київській області. За попередніми даними Генштабу ЗСУ, Росія задіяла 15 крилатих ракет і 18 безпілотників для завдання удару по Києву в ніч на 2 червня. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG