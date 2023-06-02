У Генштабі повідомили, чим Росія атакувала Київ у ніч на 2 червня

Росія, за попередніми даними, задіяла 15 крилатих ракет і 18 безпілотників для завдання удару по Києву в ніч на 2 червня, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) і 18 іранських ударних БпЛА Shahed – усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Там нагадали, що протягом минулої доби загарбники завдали 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних і крилатих ракет типу «Іскандер» по Києву, які були знищені ППО, і двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

«Крім того, завдали 46 авіаційних ударів і здійснили 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Щодо ситуації на фронті, то, за даними Генштабу, російські війська і далі зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської і Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони України відбили 25 російських атак, йдеться в повідомленні.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що, за попередньою інформацією, українські сили ППО збили понад 30 повітряних цілей у небі над столицею України і навколо міста в ніч на 2 червня. За останні шість днів це вже шостий повітряний удар по місту, зазначили в КМВА.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».