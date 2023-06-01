Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

«Небесний щит України». Зеленський каже про підготовку до створення коаліції винищувачів на наступному «Рамштайні»

Президент України Володимир Зеленський (посередині) на спільній світлині учасників саміту Європейської політичної спільноти, що об’єднує 27 членів ЄС із 20 їхніми партнерами. Булбоака, Молдова, 1 червня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що продовжується підготовка рішення про створення коаліції бойових літаків «Небесного щита України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн». Про це він заявив після зустрічі із лідерами європейських країн у Кишиневі.

«Коаліція винищувачів. Зустріч із лідерами європейських країн. Обговорили питання, повʼязані з початком тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів. Домовилися після майбутніх консультацій з американською стороною продовжити працювати над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків «Небесного щита України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн», – написав у телеграмі Зеленський.


Нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди разом з Данією, Бельгією та Великою Британією якнайшвидше розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

«Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе. Ми сьогодні зібралися тут з лідерами країн, які входять до коаліції винищувачів за Україну. Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Україна повинна виграти цю війну», – написав він у твіттері.

Раніше Марк Рютте заявляв, що Нідерланди «всерйоз розглядають» передачу Україні винищувачів F-16, але ще не ухвалили остаточного рішення.

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

Перед цим уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG