У російському Курську повідомляють про звуки вибухів. Тамтешня влада раніше казала про атаку підстанції дроном

Російські Telegram-канали вночі 2 червня повідомили про звуки вибухів у Курську. За повідомленнями, жителі чули орієнтовно п’ять вибухів.

ДОПОВНЕНО «Сьогодні вночі поряд із Курською системою ППО збито кілька українських безпілотників», – повідомив згодом губернатор регіону Роман Старовойт

За декілька годин до повідомлень про вибухи, Старовойт казав, що жителі одного з населених пунктів Суджанського району Курської області залишилися без електрики через скидання на підстанцію боєприпасу з безпілотника.

Старовойт назвав це «черговою атакою України». Київ ці повідомлення не коментував.

З початку російського військового вторгнення в Україну влада прикордонних російських регіонів, зокрема Курської області, періодично заявляє про «атаки».

З прикордонних територій армія РФ регулярно веде обстріл України, зокрема Сумської, Чернігівської та Харківської областей.