Бєлгородська область: Легіон «Свобода Росії» заявив про намір передати полонених Києву. Зустріч з Гладковим не відбулася

Легіоні «Свобода Росії», який разом із «Російським добровольчим корпусом» воює на боці України, повідомив у Telegram про намір передати полонених з Бєлгородської області РФ у обмінний фонд української сторони.

«Уся єдинороська влада в особі губернатора Гладкова (губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков – ред.) злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні… Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони», – йдеться в заяві, опублікованій у Telegram-каналі Легіону увечері 4 червня.

Раніше цього дня Легіон «Свобода Росії» і «Російський добровольчий корпус» звернулися до В’ячеслава Гладкова з пропозицією обміняти двох людей, яких нібито було взято в полон, у храмі с. Нова Таволжанка Шебекінського району до 17:00 у неділю. Зустріч пропонували без зброї, а обміняти бранців пропонували «просто на можливість поспілкуватися» з Гладковим. Сам Гладков, у свою чергу, казав, що полонені можуть бути вбиті, і називав свої місце й час зустрічі – з 17:00 до 18:00 на автомобільному пропускному пункті «Шебекіно». Але в жодному з призначених місць зустріч не відбулася.

Натомість губернатор Бєлгородської області повідомив, що провів «звужений оперативний штаб». У Telegram-каналі легіону «Свобода Росії» стверджувалося, що полонені живі і на відео їх вже не двоє, а близько десяти ймовірних полонених. Їхні особи не підтверджені.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити твердження, які надходили упродовж дня зі звернень і відео Легіону «Свобода Росії», та «Російського добровольчого корпусу».

Також 4 червня з’явилася інформація про те, що участь в одному з «рейдів» до Бєлгородської області, спільно з «Російським добровольчим корпусом» (РДК) здійснює «Польський добровольчий корпус» (ПДК). Втім, у РДК заявили, що ПДК забезпечує «конвоювання полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України».

«Російський добровольчий корпус» 4 червня розмістив у Telegram відео з підписом: «Знову на рідній землі». У повідомленні йшлося, що «передова штурмова група «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» заходить із боями до передмістя Шебекіна. Згодом губернатор Бєлгородської області заявив, що диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію регіону і триває бій у Новій Таволжанці.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події, які зараз відбуваються в Шебекіно Бєлгородської області, можна розглядати «як майбутнє Росії та кінець епохи «путінської стабільності».

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Раніше кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», повідомляли, що увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони звітували про захоплення російського прикордонного пункту та перебування в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Останнім часом влада Бєлгородської області РФ повідомляє про часті і посилені обстріли території регіону. Україна заперечує пряму відповідальність за атаки. Росія ж атакує Україну з прикордонної Бєлгородської області вже понад 15 місяців.