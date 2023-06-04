Губернатор Бєлгородської області РФ повідомив про бої з «диверсантами» і нібито готовність зустрітися 

Диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію Бєлгородської області РФ, триває бій у Новій Таволжанці, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

Раніше «Російський добровольчий корпус», який воює на боці України, запропонував Гладкову зустрітися на території храму в Новій Таволжанці та передати йому двох «полонених російських солдатів».

У своєму відеозверненні Гладков заявив, що бачив звернення «негідників, убивць та фашистів».

«Насправді зайшли, із ДРГ йде бій зараз у Новій Таволжанці. Я сподіваюся, що вони всі будуть знищені», – сказав він.

За словами Гладкова, «єдине, що зупиняє мене від переговорів з ними – це наші пацани, які перебувають в їхніх руках». «Найімовірніше, вони їх убили. Але якщо вони живі, з 17 до 18 – МАПП Шебекіно. Гарантую безпеку», – додав Гладков.

«Російський добровольчий корпус» 4 червня розмістив у Telegram відео з підписом: «Знову на рідній землі».

Також у цьому повідомленні йшлося, що «передова штурмова група «Російського добровольчого корпусу» та Легіону «Свобода Росії» заходить із боями до передмістя Шебекіна». Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці твердження.

Також «Російський добровольчий корпус» звернувся до губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова з пропозицією передати двох «полонених російських солдатів» в обмін на особисту зустріч у стінах храму в Новій Таволжанці.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події, які зараз відбуваються в Шебекіно Бєлгородської області, можна розглядати «як майбутнє Росії та кінець епохи «путінської стабільності».

Уранці 1 червня угруповання «Російський добровольчий корпус» та Легіон «Свобода Росії», які воюють на боці України, оголосили про новий рейд на територію РФ. Згодом міністерство оборони РФ прозвітувало про «зірвану спробу вторгнення» до Бєлгородської області.

Раніше кілька десятків бійців, які декларували свою належність до РДК та Легіону «Свобода Росії», повідомляли, що увійшли на територію Грайворонського міського округу Бєлгородської області Росії. Вони звітували про захоплення російського прикордонного пункту та перебування в кількох населених пунктах міського округу. Під час цих рейдів РДК через кордон у Києві заявляли, що Україна не має до них прямого стосунку, оскільки «Російський добровольчий корпус» не є частиною її Збройних сил і складається з російських громадян.

Останнім часом влада Бєлгородської області РФ повідомляє про часті і посилені обстріли території регіону. Україна заперечує пряму відповідальність за атаки. Росія ж атакує Україну з прикордонної Бєлгородської області вже понад 15 місяців.