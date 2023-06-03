Третя світова може стати гібридною війною – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо Росію не зупинити в Україні, це може призвести до третьої світової війни. Про це глава української держави заявив в інтервʼю латиноамериканським засобам інформації, відео якого поширив президентський офіс.

«Росія не зупиниться на Україні і піде далі. Куди вона піде далі – на інші держави, включно з країнами НАТО. Ось тоді НАТО повинний буде захищати в тій війні свої країни, країни цього союзу… Я вважаю, це і є третя світова. Така війна, як у нас, гібридна, – і інформаційні, і кібератаки, і масові поховання, і катування – ось така і третя світова може бути. Це не буде «Росія проти НАТО», це буде на різних континентах різне», – вважає президент України.

Зеленський вважає, що український опір російській агресії «хоч частково» зупинив перспективу світової гібридної війни.

Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Союз НАТО через широкомасштабне російське вторгнення в Україну переглядає підхід до стримування імовірного агресора. Концепція стримування шляхом удару у відповідь змінюється на іншу концепцію – стримування шляхом недопущення удару. Про це у квітні писало видання The New York Times. Про зміну оборонної концепції розповіли колишні та нинішні співробітники НАТО.

Видання наголошує, що дотепер концепція передбачала, що в разі конфлікту з Росією можлива тимчасова окупація російськими військами частини країн НАТО, таких як держави Балтії або Польща.