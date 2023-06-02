Повітряний щит України потребує забезпечення усім необхідним на постійній основі – Зеленський

Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі, заявив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Займаємося коаліцією «Петріотів» та коаліцією сучасних винищувачів – щодня активно», – сказав Зеленський.

За його словами, українська ППО буда предметом розмови на Ставці, зокрема її подальший розвиток, постачання та виробництво в Україні необхідних ракет.

Раніше Зеленський заявив, що обговорив створення коаліції Patriot із тими країнами, які входять до «авіаційної коаліції». В Офісі президента України кажуть, що до «коаліції винищувачів» уже входять вісім країн.