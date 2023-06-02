Зеленський: створення коаліції Patriot обговорювалося з учасниками «авіаційної коаліції»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у Кишиневі він обговорював створення коаліції Patriot із тими країнами, які входять до «авіаційної коаліції».

«Я приїхав із цією ініціативою. В нас були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Ми також говорили з лідерами ЄС. Питання не в тому, що кожна з цих країн може надати нам ці системи, а в тому, що вони будуть шукати це…Я говорив переважно з країнами, з якими ми говорили про «авіаційну коаліцію». Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно. Наше завдання – не 70, 75 відсотків ураження цілей, а 100 відсотків. Так, це амбітна мета, вона дуже непроста через Patriot і не лише», – заявив він під час спільного з президентом Естонії брифінгу в Києві.

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За його словами, унеможливлення обходу Росією санкцій також є завданням цієї коаліції ППО.

«Є держави, на жаль, у світі та в Європі, які хочуть цього чи ні, але допомагають обходити санкції. Я втомився в цій саме боротьбі. Я думаю, що почну публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити санкції, тому що це дозволяє збільшити виробництво ракет», – додав президент.

Після зустрічі із лідерами європейських країн у Кишиневі 1 червня Володимир Зеленський заявив, щопродовжується підготовка рішення про створення коаліції бойових літаків «Небесного щита України» на наступній зустрічі у форматі «Рамштайн». А нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що Нідерланди разом з Данією, Бельгією та Великою Британією якнайшвидше розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

В Офісі президента України кажуть, що до «коаліції винищувачів» уже входять вісім країн.

26 травня у Міноборони казали, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.

Раніше міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для поставки винищувачів F-16 до України знадобиться «у найкращому разі кілька місяців».

Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.