Зеленський про Путіна: «загнаний звір, який боїться втратити життя»

Президент РФ Володимир Путін поводиться, «як загнаний звір, який боїться втратити життя», зазначив український лідер Володимир Зеленський в інтерв’ю The Wall Street Journal.

Глава держави заявив, що Путін намагається «показати силу, тому постійно залякує світ ядерною зброєю». Він назвав російського диктатора «слабкою людиною».

«Загнаний звір, він боїться втратити своє життя. Він повинен боятися сили світу. Він розуміє силу. Якщо ми говоримо про ізоляцію Російської Федерації, коло цих людей – то треба робити це потужно», – сказав Зеленський.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, вони є відповідальними за примусову депортацію дітей з окупованих територій України. У РФ після видачі ордера заявили, що повернуть дітей, коли будуть безпечні умови.

Ордер суду означає, що Преторія мала б затримати Путіна після прибуття на зустріч БРІКС.

Наразі точно невідомо, чи поїде Путін на саміт. 30 травня у Кремлі заявили, що Росія візьме участь у запланованому в ПАР саміті БРІКС на «належному рівні». Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про це, відповідаючи за запитання про те, чи візьме Путін участь у зустрічі.