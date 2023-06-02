«Ви кричали б на Путіна, якби мали хоч трохи здорового глузду» – Шольц різко відповів критикам надання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відповів протестувальникам у місті Фалькензее (схід Німеччини), неподалік Берліна, які під час виступу на зборах його партії вигукували гасла проти надання зброї Україні.

Як передає агенція DPA, група осіб вигукувала в бік Шольца фрази «Розпалювач війни», «Створи світ без зброї», «Забирайся» на зустрічі соціал-демократів.

Шольц перед ратушею Фалькензее їм відповів: «Дорогі крикуни, Путін є справжнім розпалювачем війни, на якого ви б кричали, якби у вас було хоч трохи здорового глузду».

Німецький лідер дав зрозуміти, що не бачить альтернативи підтримці України не лише в принципі, а й зброєю.

«Так, це потрібно, якщо на країну нападають, то вона повинна захищатися», – сказав Шольц, додавши, що «Путін хоче знищити Україну».

Він сказав, що саме через Путіна загинуло багато громадян України, в тому числі дітей і літніх людей.

«Ця агресивна війна загрожує миру та свободі… Підтримувати Україну було і залишається правильним», – сказав Олаф Шольц.

Він зазначив, що Німеччина поступається тільки США в наданні допомоги Україні, маючи на увазі фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

«Ми всі робитимемо це разом, поки це необхідно», – сказав канцлер Німеччини.

За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, в цілому ця країна з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».