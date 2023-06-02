Війна проти України стала «стратегічним провалом» Росії – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку України з боку Сполучених Штатів та наголосив, що війна Росії проти України стала «стратегічним провалом», який зменшив вплив Москви «на роки вперед». Про це повідомляє CNN.

«Там, де Путін прагнув продемонструвати силу, він виявив слабкість», – сказав Блінкен у столиці Фінляндії Гельсінкі.

Також держсекретар відзначив, що Вашингтон заохочуватиме ініціативи інших країн, спрямовані на припинення війни, якщо вони підтримуватимуть Статут ООН і суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

Президент України Володимир Зеленський 2 червня сказав, що розуміє, що його країна не може стати членом НАТО, як це нещодавно зробила Фінляндія, поки вона все ще перебуває у стані війни.