Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати працюють з Україною та іншими союзниками, щоб досягти консенсусу щодо ключових елементів «справедливого та міцного миру» для припинення війни з Росією.

Як повідомляє агенція Reuters, Вашингтон також заохочуватиме ініціативи інших країн, спрямовані на припинення війни, якщо вони будуть підтримувати Статут ООН і суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.



«Ми підтримуватимемо зусилля – Бразилії, Китаю чи будь-якої іншої країни – якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та тривалого миру», – сказав Блінкен у своїй промові у Гельсінкі.

Водночас, за його словами, війна в Україні зміцнила рішучість США протистояти будь-яким загрозам, зокрема з боку Китаю.



«Наша підтримка України не послабила наші можливості протистояти потенційним загрозам з боку Китаю чи будь-кого іншого – вона зміцнила їх», – сказав Блінкен, якого цитує AFP.

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У квітні президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Він розповів, що спілкувався з президентами Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до «Групи двадцяти» (G20), для посередництва в війні Росії проти України. Президент Бразилії під час поїздки до Китаю раніше заявив, що нібито Сполучені Штати заохочують війну в Україні. Він також вважає, що Україна «має відмовитися від Криму» для того, аби «покласти край війні».

Україна неодноразово заявляла, що мир буде досягнутий лише тоді, коли Росія залишить усі окуповані території включно з Кримом